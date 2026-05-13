    13 мая 2026, 12:12 • Новости дня

    Новый посол России нанес визит вежливости в МИД Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавивший российскую дипломатическую миссию Георгий Михно провел первую официальную встречу с представителями польского внешнеполитического ведомства в Варшаве.

    Встреча Георгия Михно с представителями варшавского ведомства прошла в рамках дипломатического протокола, передает РИА «Новости».

    Российский представитель провел переговоры с заместителем министра иностранных дел республики Войцехом Зайончковским.

    «Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша Георгий Викторович Михно нанес визит вежливости заместителю министра иностранных дел Республики Польша Войцеху Зайончковскому в МИД Польши», – говорится в сообщении российской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 марта президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно на должность посла в Польше.

    Ранее сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский в прошлом году объявил о закрытии российского генконсульства в Кракове. В качестве ответной меры официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала сократить польское дипломатическое присутствие.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    13 мая 2026, 00:40 • Новости дня
    Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
    @ Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщил журналист и писатель Юрий Рост.

    «Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» – написал Рост в Telegram-канале.

    Писатель добавил в комментарии ТАСС, что уход Молчанова не был неожиданностью. «Он болел довольно долго», – сказал он.

    Владимир Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. С детства увлекался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, а в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде.

    В 1967 году поступил на философский факультет МГУ, в 1973-м защитил диплом. Работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) с 1973 по 1986 годы, был собкором в Нидерландах, работал переводчиком-синхронистом у советских делегаций.

    Молчанов как журналист расследовал нацистские преступления, в начале 1980-х годов выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую был удостоен литературной премии Максима Горького как лучший молодой автор.

    Он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, а в марте 1987 года вышел в эфир первый выпуск ставшей культовой информационно-музыкальной программы «До и после полуночи».

    Одновременно с этой программой в течение четырех лет Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в холдинге ВГТРК.

    Александр Молчанов награжден орденом Почета, был лауреатом премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и других.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый комплекс «Орешник» способен нести ядерные боеголовки.

    Комплекс «Орешник» сможет быть оснащен ядерными боеголовками, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник» поставлен на боевое дежурство с 2025 года.

    Владимир Путин отметил: «С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками». Такое заявление было сделано после успешного испытания ракеты «Сармат».

    Президент подчеркнул важность оснащения новых комплексов современными технологиями и вооружением для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил завершение работ над новейшими российскими вооружениями «Посейдон» и «Буревестник» и отметил их уникальность.

    «Сармат» назван самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тыс. километров и высокой точностью.

    После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    12 мая 2026, 19:50 • Новости дня
    Фигуристка Муравьева решила покинуть сборную и сменить спортивное гражданство
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Софья Муравьева, серебряный призер чемпионата России, решила уйти из сборной, чтобы сменить спортивное гражданство, сообщили источники.

    Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из состава национальной сборной, передает РИА «Новости». Несколько независимых друг от друга источников сообщили агентству, что решение связано с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

    По данным источников, девятнадцатилетняя фигуристка уже могла направить официальное письмо с соответствующей просьбой.

    Муравьева в прошедшем сезоне заняла пятое место на чемпионате России и выполнила все критерии для попадания в основной состав сборной на следующий сезон.

    Ранее она прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, причем инициатива исходила от тренера. На данный момент неизвестно, под чьим руководством Муравьева будет готовиться к следующему сезону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яна Лебедева сменила спортивное гражданство с российского на белорусское. Малик Шаваев начал выступать за Киргизию на международных соревнованиях.

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры по отношению к спортсменам, отказавшимся от российского гражданства ради участия в зарубежных турнирах.

    13 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Яковлевском округе Белгородской области пассажирский электропоезд сошел с рельсов из-за отсутствия части железнодорожного полотна, в результате инцидента пострадала одна пассажирка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Сход с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту Разумное – Томаровка, по предварительным данным, произошел из-за отсутствия около двух метров железнодорожных путей, указал Гладков в Max.

    Отсутствие дорожного полотна могло быть вызвано «повреждениями», отметил губернатор, не уточняя, какие именно повреждения имеет в виду.

    Машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона. Всего в составе находились 15 человек.

    «В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода», – добавил Гладков.

    В 2025 году в Белгородской области железнодорожный состав наехал на заложенное под рельсами взрывное устройство.

    12 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Линда была приглашена в правоохранительные органы для допроса по делу, связанному с авторскими правами на несколько известных песен.

    Линду вызвали на допрос в рамках расследования дела об авторских правах на музыкальные композиции, передает ТАСС. Как уточняется, поводом для следственных действий стал затяжной конфликт певицы с продюсером Максимом Фадеевым. Причиной спора стали права на исполнение таких песен, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и других треков, которые входят в репертуар Линды.

    Следственные действия также проходят в офисе компании «Профит» и в офисе «Компания Топ 7».

    Представители правоохранительных органов уточнили, что расследование ведется по заявлениям, связанным с нарушением авторских прав на музыкальные произведения. Детали предъявленных претензий не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, что получил спустя несколько лет присужденное ему президентом России звание заслуженного деятеля искусств. Фадеев показал в соцсетях фотографии, на которых видны его изменения за последние десять лет.

    12 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Армении проект атомной станции большой мощности, который, по оценке дипломатов, способен обеспечить страну электроэнергией на десятилетия вперед и сделать тарифы для населения более доступными, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

    «ГК «Росатом» предлагала Армении проект станции большой мощности, которая – будь на то воля армянского руководства – закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед. При этом она обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что значительно бы подстегнуло рост промышленности страны», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Калугин обратил внимание, что Россия уверенно сохраняет статус глобального лидера в области атомных технологий. По его словам, Москва всегда готова передать Армении свои передовые наработки и опыт.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    12 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил продолжить «точечную отмобилизацию» воинских частей для оценки их боеготовности.

    «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал он, передает «БелТА».

    Белорусский лидер напомнил, что республика настроена на мирное развитие. Однако, по его словам, вооруженные силы существуют именно для того, чтобы в случае необходимости быть готовыми к ведению боевых действий.

    Президент также обратил внимание на итоги недавней масштабной проверки армии. Он выразил надежду, что руководство войск и лично министр обороны не прекратят работу над ошибками и уделят серьезное внимание исправлению всех выявленных недостатков.

    Ранее Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ. В феврале он заявил о военной угрозе с западных рубежей Белоруссии.

    12 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    В Калужской области начали называть аборт новым термином
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Калужской области аборт официально начали называть «негативным выбором при беременности». В региональном Минздраве пояснили, что новая формулировка используется в профессиональной среде и, по мнению ведомства, лучше отражает суть процедуры.

    В Калужской области аборт стали официально называть «негативным выбором при беременности», передает Подъем. В региональном Минздраве уточнили, что это формулировка ведомства, и она выглядит красивее для использования в профессиональной среде.

    Представители пресс-службы отметили: «Это формулировка Минздрава. Она красивее». Новый термин применяется специалистами профильных медицинских центров как синоним аборта.

    В министерстве считают, что подобная формулировка лучше раскрывает суть процедуры, чем привычное слово.

    Ранее глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предлагала ужесточить доступ к информации об абортах. По мнению сенатора, при поиске данных о способах прерывания беременности людям должны показывать контакты центров психологической поддержки, а не медицинских учреждений.

    Кроме того, представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе выступил за внесение изменений в Конституцию России, которые бы полностью запретили проведение абортов.

    Он заявил: «В христианской традиции жизнь обладает высшей ценностью, а доступность абортов ни при каких условиях не может сочетаться с этой ценностью». Кипшидзе подчеркнул, что лишение жизни нерожденного ребенка – это грех, разрушающий будущность человека и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валентина Матвиенко заявила, что запретов на аборты в России не будет. Вячеслав Володин поддержал право женщин самостоятельно принимать решение об аборте в зависимости от личных обстоятельств.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

