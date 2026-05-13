Путин назвал сбережение русского языка основой суверенного общества

Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

«Рассчитываю, что в ходе форума отечественные филологи и лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, представители органов власти обсудят широкий круг проблем, связанных с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением новых, прогрессивных педагогических методик. Эти и другие темы, которые вам предстоит рассмотреть, имеют исключительно важное значение. Ведь сбережение языка, культуры, исторической памяти – это основа суверенного, уверенного развития общества и государства», – говорится в послании.

В ходе форума отечественные и зарубежные филологи, лингвисты и педагоги обсудят укрепление позиций русского языка и внедрение новых образовательных методик.

Глава государства отметил, что встреча приурочена к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой. Она всегда твердо отстаивала идеалы отечественной культуры и внесла огромный вклад в развитие высшего образования.

Президент напомнил, что Вербицкая выступила одним из инициаторов создания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Он пожелал участникам и гостям мероприятия плодотворных дискуссий и всего наилучшего.

Прошлым летом в России появился специальный президентский совет по поддержке языков народов страны.