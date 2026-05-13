Силуанов опроверг слухи о росте налогов и заморозке вкладов

Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

Военный эксперт Кнутов: Уничтожение самолета ДРЛО Saab 340 доказало эффективность Су-57

Tекст: Олег Исайченко

«Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

«На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

«Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.