Массовая драка произошла на птицефабрике в Ленобласти

Эксперт Скачко: Дело против Ермака – последнее предупреждение Вашингтона Зеленскому

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

«Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

«Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

«Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

«Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

«Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.