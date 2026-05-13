  Эксклюзив
    Когда экономика России снова начнет расти
    13 мая 2026, 09:49 • Новости дня

    Додик назвал Путина надеждой человечества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин смог «заметить время», именно он, как уникальная личность, дает надежду всей цивилизации, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

    Додик заявил, что президент России Владимир Путин является уникальной личностью, дающей надежду всему миру, передает ТАСС.

    «Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», – подчеркнул политик.

    По словам Додика, без российского лидера мир остался бы однополярным и управлялся бы западным меньшинством. Он добавил, что западные элиты стремились разделить Россию и завладеть ее природными богатствами.

    Политик отметил, что начало спецоперации стало вынужденным ответом на пересечение Западом красных линий и попытки дестабилизировать Россию. Додик указал на нечестность западных стран, нарушавших Минские, Дейтонские и Кумановские соглашения, в то время как Путин всегда придерживается договоренностей и уважает собеседников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на приеме у президента России Милорад Додик подтвердил братские отношения сербов и русских.

    В ходе встречи в Кремле Владимир Путин назвал политика хорошим другом нашей страны.

    Лидеры двух государств сообща выступили за формирование более справедливого миропорядка.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников: Экономика России выросла на 10% за последние три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    12 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занят экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что президент собирается провести на этой неделе совещание по экономическим вопросам.

    Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что, несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности.

    12 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о юных годах президента России.

    По ее словам, уже в 11 лет он демонстрировал не по годам развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью, передает Первый канал.

    «Я с ним разговаривала уже по-взрослому где-то, когда ему было 12-13 лет. Мы разговаривали с ним на разные темы», – рассказала педагог.

    Кроме того, учительница добавила, что всегда с большим уважением относилась к родителям главы государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    12 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин: Мощность комплекса «Сармат» в четыре раза превосходит западные аналоги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тысяч километров и высокой точностью.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» является самым мощным в мире. Об этом он сказал, принимая с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат», сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что новый комплекс не уступает по мощности советскому «Воеводе», который также стоит на вооружении России. Он отметил: «Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога».

    Глава государства отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет увеличить дальность применения и вдвое повысить точность поражения цели.

    «Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности», – сказал Путин, отметив, что «в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Президент ранее назвал сроки вывода ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин отметил проблему скидок за счет продавцов на маркетплейсах России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин в ходе доклада главы Минэкономики Максима Решетникова акцентировал важность решения проблемы предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с министром экономического развития Максимом Решетниковым сделал акцент на вопросах функционирования маркетплейсов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание на необходимость отказа от практики, когда продавцы малого бизнеса вынуждены предоставлять скидки за свой счет на онлайн-платформах.

    По словам Путина, важно защитить интересы предпринимателей, чтобы они сами могли принимать решение о предоставлении скидок. Решетников отметил, что власти активно работают над этими вопросами в сфере платформенной экономики. Он подчеркнул, что дискуссии с маркетплейсами по этому поводу достигли пика, однако удалось убедить платформы изменить подход.

    Министр добавил, что сами представители маркетплейсов начали осознавать, что навязывание скидок за счет бизнеса подрывает маркетинговые стратегии малого предпринимательства. Решетников заявил: «Вы попали в самую болезненную точку». Путин в ответ уточнил, что речь идет именно о праве продавца отказаться от такой практики, и министр согласился с этим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Решетников доложил президенту Путину о росте экономики России. Президент Путин по итогам доклада констатировал появление положительных тенденций в экономике страны. Глава государства анонсировал быстрое проведение совещания по вопросам экономики.

    12 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков рассказал о готовности Путина к встрече с Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин ранее дал понять, что не исключает личного контакта с Владимиром Зеленским.

    Песков напомнил слова главы государства: «Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским Москве для переговоров и также в любой другой точке», передает РИА «Новости»,

    Пресс-секретарь отметил, что потенциальная встреча двух лидеров должна завершить переговорный процесс по Украине. По его словам, смысл личного саммита появился бы только в том случае, если бы стороны подошли к полному финализированию договоренностей, и именно тогда такая встреча стала бы логичным итогом предыдущих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским в Москве в любой момент.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие инициативы с его стороны по организации встречи с Зеленским и назвал такие переговоры возможной окончательной точкой.

    Ранее пресс-секретарь Кремля подчеркнул сохранение предложения о проведении переговоров президентов в Москве и отказ от варианта нейтральной площадки.

    12 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин отметил положительные тенденции в российской экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам доклада руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова констатировал наметившиеся в экономике страны положительные тенденции.

    «Максим Геннадьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики?» – поинтересовался глава государства после выступления министра, передает ТАСС. Президент особо выделил инфляцию, составившую 5,6% в годовом выражении.

    Кроме того, российский лидер указал на позитивную динамику темпов экономического роста, которая проявилась вопреки отрицательным показателям первого квартала.

    Руководитель Минэкономразвития в ответ подтвердил выводы президента. «Да, Владимир Владимирович. Все абсолютно так», – сказал он.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о дальнейшем снижении инфляции в России.

    12 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин с теплотой воспринимает свою первую учительницу Веру Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент очень тепло относится к своей первой учительнице, они постоянно общаются», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе общения с преподавателем президент получает «радость простого человеческого общения».

    «Президент предложил и подготовил для нее культурную программу в Москве», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин пригласил Гуревич на парад Победы в Москве.

    На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.

    Гуревич работала учителем немецкого языка в ленинградской школе.

    12 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке совещания по росту доходов и дефициту кадров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о планах провести совещание, где обсудят макроэкономические показатели и динамику доходов населения на фоне дефицита кадров.

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. Об этом он сообщил во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в Кремле, отметив: «У нас намечено скоро наше традиционное совещание по экономическим вопросам… Перед этим я как раз хотел с вами встретиться и услышать ваши оценки, обменяться мнениями по этой ситуации».

    В ходе беседы президент подробно ознакомился с макроэкономическими показателями страны. Особое внимание Владимир Путин уделил теме реальных располагаемых доходов граждан, подчеркнув важность этого вопроса для населения.

    Глава государства также указал, что, по его мнению, рост зарплат в России вероятен из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы. По словам Путина, именно этот фактор может повлиять на дальнейшее повышение доходов россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину о росте российской экономики.

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности. А замглавы администрации президента Максим Орешкин связывал замедление экономической динамики с нехваткой трудовых ресурсов.

    12 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Путин не собирается на экономический форум в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планирует посещать XVII международный экономический форум «Россия – исламский мир: КазаньФорум», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Форум пройдет с 13 по 15 мая.

    Напомним, после посещения Восточного экономического форума в 2025 году поручил разработать стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

