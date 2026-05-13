  • Новость часаПолитолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда экономика России снова начнет расти
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Европейские лидеры переняли тактику Трампа
    Умер телеведущий Владимир Молчанов
    Лавров заявил о планах США выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана
    Каллас собралась следить за «прекращением огня» на Украине по спутникам
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
    13 мая 2026, 09:33 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе пошли на снижение

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 562 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали падение, достигнув отметки в 562 доллара за тысячу кубических метров на фоне недавних колебаний.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE в среду утром снизилась на 1%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 565,9 доллара, однако к 9.07 по московскому времени показатель опустился до 562 долларов за тысячу кубометров.

    В марте средние биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены скорректировались, снизившись на 14% до уровня около 540 долларов.

    Максимальная стоимость газа за период конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара за тысячу кубометров. Резкий рост произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что текущие котировки остаются значительно ниже показателей 2021-2022 годов, когда наблюдались самые высокие цены за всю историю работы газовых хабов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе достигла 573 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее биржевые цены на газ в Европе выросли до 540 долларов.

    Перед этим европейские газовые котировки падали почти на 13% из-за сообщений о возможном перемирии США и Ирана.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Экономист Селезнев: Нынешнее замедление экономики можно расценивать как паузу перед рывком

    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    Комментарии (27)
    12 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    @ Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австрийское министерство обороны задействовало боевую авиацию для перехвата двух американских бортов, которые пересекли государственную границу без соответствующего разрешения, сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

    «Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», – сообщил Бауэр в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация стала вторым случаем появления американской авиации в австрийском небе за два дня. Накануне два борта PC12 также пересекли границу без согласования.

    Нарушители были замечены над горным хребтом Тотес-Гебирге на северо-западе страны. После успешного перехвата они развернулись и направились в Мюнхен.

    Напомним, Австрия закрыла небо для Соединенных Штатов.

    Комментарии (3)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    Финляндия решила ограничить экспорт медицинских товаров в Россию

    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    Комментарии (11)
    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    Каллас заявила о готовности мониторить перемирие на Украине спутниками ЕС

    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    Комментарии (3)
    13 мая 2026, 07:21 • Новости дня
    Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе
    Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз за январь — апрель 2026 года составили 8,98 млрд куб. м, увеличившись на 18,5%, следует данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны в январе – апреле 2026 года ощутимо возрос, передает ТАСС. В апреле Европа закупила 2,17 млрд кубических метров российского топлива, нарастив объемы импорта на 15%.

    Мартовские поставки достигли исторического максимума, составив 2,46 млрд кубических метров. Это произошло на фоне остановки отгрузок с Ближнего Востока из-за военного конфликта и запрета на краткосрочные контракты. В первом квартале европейский импорт из России составил около 6,8 млрд кубических метров против 5,7 млрд годом ранее.

    Общий объем закупок Европой в январе – апреле вырос на 5,3% и достиг 51,46 млрд кубических метров. При этом поставки с американского направления по итогам апреля снизились на 2,5%, составив восемь млрд кубических метров. Однако за четыре месяца импорт из США и Тринидада и Тобаго увеличился более чем на 16%, до 31,99 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года в Евросоюзе вступил в силу запрет на закупку российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам.

    В январе этого же года объем импорта российского СПГ в страны ЕС достиг исторического максимума.


    Комментарии (7)
    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

    Президенты Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Братиславе главы трех стран ЕС заявили о важности начала переговоров между Евросоюзом и Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Встреча президентов Словакии, Австрии и Чехии прошла в Братиславе. На переговорах Петер Пеллегрини, Александер Ван дер Беллен и Петр Павел обсудили военный конфликт на Украине и необходимость запуска диалога между Евросоюзом и Россией. Президенты пришли к единому мнению, что Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Москвой по вопросам прекращения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Петер Пеллегрини отметил: «Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом».

    Лидеры трех стран также затронули текущую мировую ситуацию и сошлись во мнении, что крупные державы начинают отстаивать свои интересы более активно и по-своему. В рамках встречи обсуждались вопросы регулирования цифровых платформ для подростков. Пеллегрини призвал к единому подходу в Евросоюзе по контролю доступа молодежи к социальным сетям, отметив, что современные технологии, несмотря на пользу, несут определенные риски.

    Встреча прошла в рамках славковского формата, который существует с 2015 года для укрепления сотрудничества в Центральной Европе. Сейчас объединение возглавляет Словакия, а с июля председательство перейдет к Австрии.

    Накануне президент Финляндии Александр Стубб тоже заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. А во вторник глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул важность диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Однако также во вторник российский МИД обвинил Евросоюз в затягивании урегулирования конфликта на Украине. В то же время еще 9 мая президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Европой.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    NYT: Лидеры ЕС массово отказываются извиняться перед Трампом из-за Ирана

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД Грушко: ЕС делает все для затягивания конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Россиянин получил 19 лет за убийство в Болгарии

    Россиянин получил 19 лет за убийство гражданина Молдавии в Болгарии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгарский суд вынес приговор гражданину России, которого признали виновным в убийстве у отеля на курорте в июне 2023 года, мужчина отправится за решетку на 19 лет, сообщили в суде.

    Областной суд города Варна в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Преступление произошло 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый произвел восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии, который позже скончался в больнице от полученных ранений, пишет ТАСС.

    Гражданин России был задержан в Германии в 2024 году и экстрадирован на территорию Болгарии для судебного разбирательства. В сообщении суда подчеркивается, что преступление было совершено публично, в дневное время, что создало угрозу для окружающих людей.

    Вынесенный приговор предусматривает строгий режим отбывания наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на общую сумму более 400 тысяч евро. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Софии отменил приговор Герману Костину, ранее получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России.

    Позже апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, подозреваемого в промышленном шпионаже.

    А в сентябре 2025 года в аэропорту Софии задержали 48-летнего российского гражданина Игоря Гречушкина по обвинению в причастности к взрыву в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам. В марте Гречушкин был освобожден и сейчас находится на Кипре с семьей.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Власти Ирландии назвали важным диалог ЕС и России

    В МИД Ирландии назвали важным диалог с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул значимость диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Евросоюз должен быть готов к диалогу с властями России, если это поможет завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь МИД и Минобороны Ирландии Томас Берн. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул: «Мы поддерживали то, когда отдельные лидеры связывались с президентом Владимиром Путиным в прошлом. Мы думаем, важно допускать диалог, если он приведет к завершению войны», передает ТАСС.

    Берн добавил, что вопрос о назначении специального представителя ЕС для переговоров с Москвой следует рассматривать позднее, когда для этого появятся условия. По мнению ирландского министра, на данный момент Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на санкционном давлении на Россию и поддержке Киева.

    Он отметил, что контакты с российскими властями могут быть важным элементом урегулирования, однако сейчас Брюссель должен продолжать выбранную линию давления и поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к диалогу с Европой. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным собеседником для таких переговоров. Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 11:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неизбежности переговоров Европы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что предстоящий энергетический кризис в Евросоюзе и Британии сделает прямые переговоры между Европой и Россией неизбежными, передает РИА «Новости».

    По его словам, «предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным». Дмитриев подчеркнул, что в Европе уже звучат призывы начать диалог с Россией.

    Поводом для комментария стали слова президента Финляндии Александра Стубба. Тот ранее заявил, что «американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы» и добавил, что пора начинать переговоры с Россией, чтобы действовать исходя из собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны к началу самостоятельного диалога с Москвой.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения таких переговоров.

    Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в дипломатических контактах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Астрахань отбила атаку украинских дронов на газоперерабатывающий завод
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
    Бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж
    Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Массовая драка произошла на птицефабрике в Ленобласти