Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена

Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой, передает РИА «Новости».

«На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нём санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.