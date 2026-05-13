    Когда экономика России снова начнет расти
    13 мая 2026, 07:36 • Новости дня

    Импорт американских лекарств в Россию взлетел в сотни раз

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России фиксируется резкое увеличение закупок фармацевтической продукции американского производства после исторического спада месяцем ранее, такие данные указали в американской статистической службе.

    В марте объем ввезенных из Соединенных Штатов медикаментов увеличился в 334 раза по сравнению с февральскими показателями, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

    Сумма мартовских поставок достигла 3,4 млн долларов. Столь резкий рост объясняется тем, что месяцем ранее закупки упали до рекордно низких десяти тыс. долларов.

    Мартовский показатель импорта оказался самым высоким с сентября 2023 года.

    Крупнейшими потребителями американских лекарств по итогам первого месяца весны стали Бразилия, Германия и Канада. На эти государства пришлось 13,8%, 13,2% и 10,9% всего экспорта соответственно. Российская доля в общем объеме поставок составила менее 1%.

    В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума в 10 тыс. долларов.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    11 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонние отношения между Россией и США остаются на нулевом уровне, заявил помощник президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    «Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что шаги по улучшению отношений должны исходить в том числе и от США, однако «они пока этих шагов не делают».

    Ранее Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина принять президента США в Москве. Он также сообщил о постоянных контактах помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава СПЧ объяснил правила работы с нежелательными университетами США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Включение ряда ведущих американских университетов в перечень нежелательных организаций в России не повлияет на возможность российских ученых изучать результаты их исследований, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    Он подчеркнул, что закон запрещает вести совместные проекты, финансировать или получать деньги от таких организаций, а также учиться в этих вузах гражданам России, передает РБК.

    Фадеев отметил, что в университетах, например в Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) работают десятки нобелевских лауреатов. Он заявил: «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс». При этом он подчеркнул: если статья опубликована в издании нежелательного вуза, нужно обязательно указать этот статус в публикации.

    Отдельно Фадеев выделил Йельский университет (включен в реестр нежелательных организаций), отмечая, что там существуют курсы подготовки организаторов «цветных революций», и призвал россиян воздержаться от обучения и работы в подобных заведениях. Он также порекомендовал при любых сомнениях консультироваться с ФСБ или прокуратурой.

    Минюст ведет реестр нежелательных организаций. За последний год в него включены восемь университетов, шесть из которых находятся в США, последним стал Стэнфордский университет. Эксперты ранее пояснили, что для выпускников, закончивших эти университеты до их признания нежелательными, угрозы преследования нет, однако теперь сотрудничество, обмен программами и совместные публикации под строгим запретом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американского образовательного учреждения Tufts University. Министерство юстиции России внесло Йельский университет в аналогичный перечень. За обучение в данном заведении россиянам грозит уголовное преследование со сроком до пяти лет лишения свободы.

    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой, передает РИА «Новости».

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нём санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    10 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер могут уже скоро приехать в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, и Джаред Кушнер, американский бизнесмен и зять Дональда Трампа, могут в ближайшее время посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил: «Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», передают «Вести».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    11 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах Ушакова с Уиткоффом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакты помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поддерживаются на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Контакты с ним идут, постоянные… Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним (с Уиткоффом)», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, в настоящее время нет четких планов относительно возможного визита спецпосланника президента США в Россию. Он добавил, что Москва рассчитывает на сохранение и развитие контактов с Уиткоффом.

    Накануне Ушаков сообщил, что Уиткофф и американский бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Россию.

    Ранее Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию.

    12 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    NYP сообщил о расследовании нацразведки по биолабораториям США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине, пишет газета New York Post.

    Как отмечает New York Post, сотрудники ведомства намерены определить местоположение этих лабораторий, выявить, какие патогены там хранятся, и какие исследования проводятся.

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «(Сотрудники ведомства) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся». По словам представителей офиса директора национальной разведки, более 40 лабораторий, попавших под расследование, функционируют на Украине.

    Габбард также указала на то, что, несмотря на риски, ранее представители администрации бывшего президента США Джозефа Байдена отрицали существование этих биолабораторий и даже угрожали тем, кто пытался раскрыть информацию о них. Она подчеркнула, что цель расследования – прекратить опасные исследования, представляющие угрозу для мирового сообщества.

    New York Post напоминает, что в 2022 году администрация Байдена отвергала заявления Москвы и Пекина о наличии американских биолабораторий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    Президент США Дональд Трамп поручил вывести страну из связанного с Пентагоном Украинского научно-технологического центра.

    Москва потребовала от американской и украинской сторон урегулирования ситуации с военно-биологической деятельностью.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик США облетел границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшой самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет над территориями Польши и Литвы на расстоянии около 50 километров от российских границ в Калининградской области.

    Воздушное судно США осуществило мониторинг ситуации вблизи российского региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет постоянно базируется на территории Румынии. Оттуда борт также регулярно вылетает для сбора разведывательной информации над акваторией Черного моря.

    Управление самолетом осуществляют гражданские специалисты американской компании Leidos. Военное ведомство выступает исключительно в роли заказчика, оплачивая услуги разведки по часовому тарифу.

    Ранее СМИ сообщали, что первый подобный самолет активно применялся в 2021 году для слежения за российскими войсками.

    Несколькими днями ранее Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    12 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Создатель мультсериала «Маша и Медведь» решил снять полнометражную картину

    Tекст: Катерина Туманова

    Олег Кузовков, создатель 3D-анимационного сериала «Маша и Медведь», выступит продюсером первого оригинального полнометражного фильма, основанного на этом рекордном по популярности на YouTube видео.

    Мультистория про Машу и Медведя невероятно популярна на YouTube, и один из его эпизодов является самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе: эпизод под названием «Маша и Медведь: Рецепт катастрофы» набрал более 4,6 млрд просмотров.

    Кузовков недавно восстановил творческий контроль над своими персонажами после истечения срока действия лицензии, предоставленной им компании Animaccord, и основал независимую анимационную продюсерскую компанию Studio MiM, базирующуюся в Лос-Анджелесе и Москве, для производства фильма и его продолжений, пишет Variety.

    «Творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, которые отправятся в новые приключения в своей уникальной, добродушной комедийной манере», –  заявила студия MiM.

    По словам Кузовкова, он искренне тронут возможностью расширить мир «Маши и Медведя» до полнометражного фильма.

    «Это захватывающий творческий вызов, который я с энтузиазмом принимаю, и моя замечательная, полная энергии и желания команда также полна энтузиазма воплотить его в жизнь с тем же духом, юмором и душевностью, которые сделали старый сериал таким любимым», – сказал он.

    План состоит в том, чтобы завершить производственный процесс первого полнометражного художественного фильма к концу 2028 года.

    Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Он был переведен на 42 языка. В 2019 году мультсериал вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мультсериал «Маша и Медведь» в 2022 году в Европе объявили пропагандистским, разглядев в Маше «символ Кремля». Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные еще КГБ, для формирования русского культурного кода, поэтому против мультфильма призвали ввести санкции.

    13 мая 2026, 01:40 • Новости дня
    Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход США из договора по ПРО повлиял на развитие и усовершенствование ядерных сил России, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Решение США подорвать Договор по ПРО сыграло очень важную роль в развитии стратегических ядерных вооружений России. Это стало важным фактором развития современных, гораздо более эффективных ядерных сил в России», – написал он в соцсети Х.

    К посту Ульянов добавил ссылку на пост МИД России о том, как президент Владимир Путин получил отчет об успешном испытании ракеты «Сармат» с дальностью полета более 35 тыс. км, повышенной точностью и способностью преодолевать все существующие и будущие системы противоракетной обороны.

    «Сармат» является мощным средством сдерживания, – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Песков заявил, что Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат». Президент также заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО.

    13 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    Экстрадированные в США россияне Ивин и Ольшанский отказались от «быстрого суда»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане Сергей Ивин и Олег Ольшанский, переданные американским властям из Болгарии, решили не использовать право на начало разбирательства в установленные сроки.

    Защита граждан России отказалась от безотлагательного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Такой шаг предоставляет возможность отсрочить судебный процесс вплоть до 30 сентября включительно.

    Подобные действия юристов обычно направлены на выигрыш времени. Это позволяет детально изучить объемные материалы дела и тщательно подготовить стратегию защиты своих клиентов.

    Согласно американскому законодательству, без письменного отказа защиты процесс должен был стартовать до 12 июня. Ближайшее организационное заседание намечено на 13 мая, а суд присяжных назначен на первое июня. Окончательное решение о переносе разбирательства на осень предстоит утвердить суду.

    Напомним, власти Болгарии экстрадировали Сергея Ивина и Олега Ольшанского в США. Американская сторона обвинила россиян в отмывании денег и нарушении санкционного режима. В федеральном суде штата Флорида обвиняемые не признали свою вину.

