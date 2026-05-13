Tекст: Катерина Туманова

Эскалация напряженности привела к фактическому перекрытию ключевой транспортной артерии для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, а возникшие ограничения уже вызвали рост стоимости топлива и промышленной продукции в мировом масштабе.

«К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг – подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно», – заявил Силуанов РИА «Новости».

Глава Минфина отметил, что больше всего от кризиса страдают страны-импортеры энергоресурсов в Европе и Азии, а также беднейшие государства Африки.

Для России эффект оказался двойственным. Увеличиваются бюджетные доходы, однако одновременно нарушаются логистические цепочки и растет инфляционное давление.

Министр подчеркнул, что Москва всегда выступает за стабильные условия развития экономики, а временные скачки цен не являются надежным источником роста. Продолжение санкционного давления и проблемы с судоходством могут в конечном итоге спровоцировать глобальную рецессию.

Для предотвращения негативного сценария необходимо принимать прагматичные решения и отказаться от надуманных приоритетов. Помощь странам Глобального Юга в достижении технологической самодостаточности станет одной из главных задач Нового банка развития.

