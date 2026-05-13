  Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    Умер автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов
    13 мая 2026, 03:55 • Новости дня

    Трамп назвал США и Китай мировыми супердержавами

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, рассказывая журналистам, о чем намерен беседовать с председателем Си Цзиньпином, заявил, что сверхдержавам следует обсуждать торгово-экономические отношения.

    «Я скажу, больше, чем о чем-то другом, мы будем говорить о торговле. У нас грандиозные  отношения с Китаем. Мы две сверхдержавы. Мы являемся самыми сильными странами в мире в плане военной мощи. Китай считается вторым. Кто знает, кто знает. У меня отличные отношения с председателем Си, и, думаю, таковыми они останутся», – приводит ТАСС слова  хозяина Белого дома перед отъездом в КНР.

    Программа Трампа в Китае рассчитана на 13–15 мая. Администрация США ожидает, что ответный визит председатель КНР нанесет в текущем году.

    Напомним, несмотря на то, что война на Ближнем Востоке сдвинула первоначальные планы поездки лидера США на май, его визит в Китай состоится, в частности, 12 мая он вылетел в Пекин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и КНР стремиться к гармонии несмотря на разницу во взглядах. При этом в апреле американский президент пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану.


    12 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    12 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба якобы обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о помощи.

    Он пообещал начать переговоры с Гаваной по этому вопросу, передает РИА «Новости».

    «Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Трамп также добавил, что пока намерен отправиться в Китай.

    Ранее США увеличили число разведывательных полетов у Кубы.

    Портал Axios сообщал о росте угрозы военного вторжения США на Кубу.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    @ Alex Brandon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    11 мая 2026, 04:24 • Новости дня
    МИД Китая подтвердил предстоящий визит Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая, сообщил китайский МИД.

    «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война на Ближнем Востоке сдвинула сроки поездки американского лидера на май. До этого президент США подтверждал свои планы приехать в Пекин в апреле. Осенью прошлого года глава государства анонсировал визит в КНР в начале 2026 года.

    Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и КНР стремиться к гармонии несмотря на разницу во взглядах, подчеркнув необходимость взаимного уважения. Ван И, описывая идеальные отношения между Китаем и США, процитировал древнекитайский текст «Ли цзи», отметив: «Все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу».

    10 мая 2026, 19:01 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США «заняться» Кубой

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер анонсировал планы Вашингтона обратить внимание на Гавану, назвал страну недееспособной и упомянул о контактах госсекретаря с кубинской администрацией.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов, передает РИА «Новости».

    «Ну, это недееспособная страна. Она такая уже многие годы, и мы займемся одной, прежде чем перейдем к другой», – сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон.

    Политик подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица нынешней американской администрации. Ранее, 29 января, глава государства подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

    Тогда же Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США. В ответ правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику острова и сделать условия жизни населения невыносимыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил намерение заняться кубинской повесткой.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы со стороны Вашингтона.

    Внук Фиделя Кастро назвал энергетическую блокаду острова подобием работорговли.

    12 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп прервал выступление из-за шутки про дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду внезапно остановил речь, посмотрев на небо из-за пролетавшего мимо объекта.

    Глава американского государства на мгновение замолчал и перевел взгляд наверх, передает РИА «Новости».

    Политик заметил обычную птицу, однако решил сыронизировать над ситуацией.

    «О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров», – признался Трамп собравшимся гостям.

    Далее он добавил, что современные беспилотные аппараты обладают огромной разрушительной силой. Присутствующие отреагировали на заминку громким смехом, после чего мероприятие продолжилось в обычном режиме.

    В 2024 году Трамп призывал сбивать таинственные беспилотники над территорией страны. Тогда эти загадочные летательные аппараты заметили в нью-йоркском районе Бронкс.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    12 мая 2026, 04:18 • Новости дня
    WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на Трампа инсценировкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Опрос NewsGuard показал, что 24% граждан США считают инсценировкой покушения на американского президента Дональда Трампа, особенно так оценивали стрельбу на ужине в Белом доме.

    Около четверти американцев считают апрельскую стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома постановкой, пишет The Washington Post. Согласно опросу компании NewsGuard, среди демократов в это верят примерно треть респондентов, в то время как среди республиканцев – один из восьми.

    Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще склонны считать инцидент инсценировкой по сравнению со старшим поколением. Всего 24% совершеннолетних граждан США назвали событие в отеле Washington Hilton фейком, 45% признали его подлинным, а еще 32% затруднились с ответом.

    «Это поразительно», – заявила редактор NewsGuard София Рубинсон.

    По ее словам, результаты подчеркивают растущий скептицизм американцев по отношению к правительству и прессе, а также готовность доверять непроверенной информации в интернете.

    Белый дом категорически отверг теории заговора. В заявлении администрации подчеркивается, что любой, кто считает покушения на президента Трампа постановкой, является полным идиотом.

    Исследование также затронуло предыдущие инциденты. Покушение на митинге в Батлере сочли инсценировкой 24% опрошенных, включая 42% демократов и 7% республиканцев. Нападение в гольф-клубе во Флориде назвали фейком 16% респондентов.

    Джоан Донован, профессор Бостонского университета, занимающаяся исследованием манипуляций в СМИ, заявила, что результаты свидетельствуют о роли показухи в президентстве Трампа.

    «Кажется невероятным, что это все было инсценировано,. Весь правительственный аппарат превратился в реалити-шоу», – сказала Донован о стрельбе во время ужина с корреспондентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое покушение выявило разлад в администрации американского президент, который заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американский лидер признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента. При этом в мае, когда при стрельбе у Белого дома пострадали двое, американский лидер выступал на бизнес-саммите, с которого эвакуировали только прессу.

    12 мая 2026, 10:04 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин проведут исторический саммит в Пекине

    Tекст: Мария Иванова

    Американский и китайский лидеры встретятся в четверг для обсуждения важнейших вопросов торговли, поставок оружия на Тайвань и напряженной ситуации вокруг Ирана.

    Президент США прибудет в столицу Китая для участия в переговорах на высшем уровне, передает Bloomberg. Это станет первым визитом американского лидера в КНР за почти десять лет

    Главными темами саммита заявлены торговые отношения и конфликт на Ближнем Востоке.

    Ожидается, что глава Белого дома окажет давление на председателя КНР из-за поддержки Ирана и возможных поставок оружия. Вашингтон стремится завершить конфликт, для чего уже ввел санкции против нескольких китайских компаний, закупающих иранскую нефть.

    Еще одной острой темой станет продажа американского вооружения Тайваню. В декабре Вашингтон одобрил пакет военной помощи острову на 11 млрд долларов, что вызвало недовольство Пекина. «Я собираюсь провести эту дискуссию», – заявил Трамп.

    Политик также намерен поднять вопрос об освобождении гонконгского бизнесмена Джимми Лая, приговоренного к 20 годам тюрьмы. Кроме того, стороны обсудят создание нового торгового совета для управления двусторонними экономическими связями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский лидер сообщил о перехвате судна с возможным «подарком» для Тегерана от Пекина.

    Председатель КНР в ответном письме подтвердил отсутствие поставок вооружения иранской стороне.

    12 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Белый дом: Трамп вылетит в Китай 12 мая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправится с официальным визитом в Китайскую народную республику для проведения серии двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.

    Трамп во вторник, 12 мая, направится в Пекин, передает РИА «Новости», сообщил Белый дом.

    Глава американского государства покинет резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и вылетит с авиабазы Эндрюс. По пути в Китай самолет совершит дозаправку на Аляске.

    Ожидается, что политик прибудет в китайскую столицу в среду. Основная программа визита запланирована на четверг и пятницу, когда пройдут официальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая подтвердил сроки государственного визита американского президента. Война на Ближнем Востоке сдвинула первоначальные планы поездки лидера США на май.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «командой мечты» в преддверии президентских выборов 2028 года, проведя опрос участников мероприятия в Белом доме о том, кто им больше нравится, и воздержавшись от прямой поддержки какого-либо из названных политиков.

    «Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор». Джей Ди – идеальный кандидат. Это был идеальный выбор», –приводит The Hill слова Трампа во время ужина в Розовом саду с представителями правоохранительных органов в честь Национальной недели полиции.

    Американский президент заявил, что считает Рубио и Вэнса командой мечты.

    «Но это мелочи. Это не значит, что я вас поддерживаю ни при каких обстоятельствах. Но знаете,.. мне кажется, это звучит как намек на кандидат в президенты и кандидата в вице-президенты», – добавил он.

    Рубио выдвинул свою кандидатуру в президенты еще в 2016 году, но приостановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. Он вернулся в Сенат, где и проработал до того, как присоединиться ко второй администрации Трампа.

    Вэнс находился в середине своего первого срока в верхней палате парламента, прежде чем Трамп пригласил его присоединиться к своей президентской команде.

    Оба кандидата подвергались серьезным вопросам относительно своих намерений на 2028 год, но ни один из них не заявил о намерении начать президентскую кампанию. Вместо этого они сказали, что их цель – сосредоточиться на работе нынешней администрации.

    Однако в декабре Рубио заявил Vanity Fair, что он будет «одним из первых, кто поддержит» Вэнса, если вице-президент будет баллотироваться в Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в 2025 году заявил, что не намерен участвовать в выборах президента 2028 года. Тогда же он назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту. В августе 2025 года американский лидер сообщил о вероятном выдвижении Вэнса в качестве кандидата в президенты США.

