  • Новость часаТелеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    Умер автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    12 мая 2026, 23:40 • Новости дня

    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона

    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона
    @ IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дело французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона об изнасиловании может быть возобновлено по требованию прокуратуры Парижского апелляционного суда.

    Бельгийско-голландская актриса Санд Ван Рой представила результаты нового анализа ДНК своего нижнего белья, которые повлияли на решение судей. Кассационный суд окончательно отклонил иск истца в июне 2023 года, пишет Liberation.

    В судебном деле, начавшемся в 2018 году, произошел новый поворот. Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования по делу об изнасиловании режиссером Бессоном. Следственная палата должна рассмотреть этот запрос 2 июня, уточнила прокуратура.

    Актриса подала заявление об изнасиловании против Люка Бессона 18 мая 2018 года после короткой встречи с ним в отеле в Бристоле. В заявлении она описала жестокое сексуальное нападение, за которым последовало падение в ванной комнате, где она потеряла сознание.

    Через два месяца Санд Ван Рой сообщила о других изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в течение двух лет «профессиональных отношений» с Люком Бессоном, после того как она снялась в его фильме «Валериан» и была исключена из фильма «Анна» .

    В феврале 2019 года прокуратура Парижа отклонила эти жалобы , посчитав, что «установить характер предполагаемого преступления» невозможно. Тогда актриса подала иск о возмещении ущерба, что привело к началу судебного расследования в октябре 2019 года по обвинению в изнасиловании.

    Эти обвинения были отклонены в декабре 2021 года, а решение было подтверждено Парижским апелляционным судом в мае 2022 года, прежде чем апелляция актрисы в Кассационный суд была окончательно отклонена в июне 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы. Дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыли во Франции. Известная по фильму «Васаби» Люка Бессона актриса Хиросуэ в 2025 году была освобождена после ареста в Японии.

    12 мая 2026, 14:28 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против излишней цензуры в культуре

    «Единая Россия» выступила против цензуры в культуре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В партия «Единая Россия» выступили против чрезмерной цензуры в литературе, кино и музыке.

    В партии считают излишними и неоправданными случаи маркировки и запрета некоторых произведений, включая классику, из-за вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    «Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезании сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике – произведениях, относящихся к золотому фонду российской культуры. «Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», – заявил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, подобные случаи возникают из-за «перегибов» в ряде ведомств и на местах, где практика вступает в конфликт со здравым смыслом. Поддубный подчеркнул, что запрет на пропаганду наркотиков сохраняется, но «не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой».

    Он отметил, что запреты лишь привлекают внимание неподготовленных людей и мешают разъяснять вред запрещенных веществ.

    По мнению Поддубного, необходим «взвешенный и тонкий подход», а профессиональным организациям нужно дать больше возможностей высказывать свою позицию для освобождения культуры от излишних запретов и сложностей при распространении произведений.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    Комментарии (25)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение самолета ДРЛО Saab 340 доказало эффективность Су-57

    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Комментарии (7)
    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

    Рейтинг Мерца начал стремительно падать на фоне неудачного турне по Германии

    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями
    @ REUTERS/Annegret Hilse

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка канцлера Фридриха Мерца восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения после его бестактного ответа онкобольной избирательнице в Зальцведеле.

    Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

    Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

    Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

    «Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

    Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

    На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

    Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.

    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый комплекс «Орешник» способен нести ядерные боеголовки.

    Комплекс «Орешник» сможет быть оснащен ядерными боеголовками, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник» поставлен на боевое дежурство с 2025 года.

    Владимир Путин отметил: «С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками». Такое заявление было сделано после успешного испытания ракеты «Сармат».

    Президент подчеркнул важность оснащения новых комплексов современными технологиями и вооружением для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил завершение работ над новейшими российскими вооружениями «Посейдон» и «Буревестник» и отметил их уникальность.

    «Сармат» назван самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тыс. километров и высокой точностью.

    После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Комментарии (30)
    12 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    Звезда сериала «Папины дочки» Вадим Александров скончался после падения на кухне

    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Жизнь 87-летнего артиста Вадима Александрова, исполнившего почти 150 ролей, оборвалась из-за смертельной травмы головы, полученной при случайном падении в собственной квартире, сообщили родственники.

    Заслуженный артист России получил смертельную травму головы в результате несчастного случая, передает РИА «Новости». Родственники обнаружили мужчину в коридоре с сильным кровотечением.

    «Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», – рассказал представитель семьи.

    Близкие уточнили, что долгие годы артист страдал от онкологии, сильно похудел и потерял интерес к жизни. Однако именно последствия падения стали фатальными для 87-летнего актера.

    За свою карьеру выпускник Щепкинского училища исполнил почти 150 ролей, включая работы в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж» и «Воронины».

    Церемония прощания и кремация состоятся в среду в Люблинском крематории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники сообщили о смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Песков: Посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно

    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    Комментарии (17)
    12 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского государства Владимир Зеленский настаивал на привлечении тысяч спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей ради спасения стремительно падающих политических рейтингов, сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

    Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыла детали работы команды президента в 2019 и 2020 годах, передает издание «Политика страны».

    По ее словам, политик был крайне недоволен падением рейтингов и требовал активнее продвигать позитивные инфоповоды.

    «Самое главное – нам нужно 1000 говорящих голов. И если 1000 говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи», – привела Мендель слова бывшего начальника.

    Сотрудники офиса пытались возражать руководителю, напоминая о невыполненных обещаниях, включая нерешенный вопрос с квартирами для переселенцев из Донбасса. Однако президент отверг критику, подчеркнув, что реальность формируется массовыми заявлениями лояльных спикеров.

    В завершение спора он прямо потребовал организовать работу по лекалам пропаганды Йозефа Геббельса с привлечением тысяч выступающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила об открытом обсуждении местными политиками импичмента Владимиру Зеленскому.

    Экс-чиновница назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.

    Ранее она расценила слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках как жесткий ультиматум Киеву.

    Комментарии (8)
    12 мая 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
    Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

    «Аристарх» рассказал, что российские специалисты из состава 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса разработали систему, способную «ослеплять» дроны ВСУ, передает РИА «Новости». Он сообщил, что система перехватывает видеосигнал беспилотника и подставляет украинским операторам вместо реального изображения кадры советских мультфильмов.

    «Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие – «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» – это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», – рассказал «Аристарх».

    Разработанная система получила название «Маркер Герц». Военнослужащий пояснил, что занимался ее созданием, когда возглавлял специализированную мастерскую. Кроме того, специалисты испытывали другое устройство – «Зеркало», отличающееся компактностью и высокой мощностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные перехватывают видеосигналы с дронов ВСУ.

    Специалисты Ростеха создали инновационный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Вооруженные силы применяют для перехвата вражеских аппаратов маскировочную сеть «Дарвин 3М».

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (20)
    12 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из украинского плена возвращены на родину более 3,7 тыс. российских военнослужащих, говорится в документах, подготовленных ко встрече уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с президентом России Владимиром Путиным.

    Кроме того, установлена судьба 9 083 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена.

    В ходе встречи Москалькова сообщила о передаче Украиной семи детей в Россию, а также рассказала о пребывании 22 тыс. человек в ПВР в России. Кроме того, омбудсмен сообщила о сохранении жилья 20 тыс. семей валютных ипотечников.

    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    Эксперт Скачко: Дело против Ермака – последнее предупреждение Вашингтона Зеленскому

    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Снижение курса национальной валюты до 80 рублей за доллар поможет защитить российские компании от давления зарубежных конкурентов и стимулировать экспорт.

    Для российской экономики выгоднее иметь курс не дороже 80 рублей за доллар, что обеспечит отечественным производителям конкурентное преимущество, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что текущее укрепление рубля уже привело к снижению экспортных поставок.

    «Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 рублей за доллар. Прежде всего, это необходимо для поддержки внутреннего производителя», – подчеркнул парламентарий. По его словам, сильная национальная валюта усиливает конкурентное давление со стороны внешних поставщиков.

    Аксаков добавил, что эксперты прогнозируют возможное ослабление рубля до 78 рублей за доллар благодаря бюджетному правилу. Дополнительные доходы от высоких цен на нефть будут конвертироваться в рубли, что увеличит их предложение на рынке и предотвратит дальнейшее укрепление валюты.

    Комментируя ситуацию на международном рынке, депутат указал на выход ОАЭ из нефтяных соглашений как на признак разбалансированности прежних договоренностей. Однако для России ситуация остается контролируемой: рост цен на нефть принесет в бюджет дополнительно до 3,5 трлн рублей в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России возобновило покупку иностранной валюты по бюджетному правилу.

    Объединенные Арабские Эмираты покинули Организацию арабских стран-экспортеров нефти.

    Глава Минфина Антон Силуанов напомнил о необходимости формирования финансовой подушки безопасности.

    Комментарии (8)
    Главное
    Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров
    В России разрешили посадку на самолет по биометрии
    В Калужской области начали называть аборт новым термином
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    Фигуристка Муравьева решила покинуть сборную и сменить спортивное гражданство