Лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

Президенты Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча президентов Словакии, Австрии и Чехии прошла в Братиславе. На переговорах Петер Пеллегрини, Александер Ван дер Беллен и Петр Павел обсудили военный конфликт на Украине и необходимость запуска диалога между Евросоюзом и Россией. Президенты пришли к единому мнению, что Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Москвой по вопросам прекращения конфликта на Украине, передает ТАСС.

Петер Пеллегрини отметил: «Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом».

Лидеры трех стран также затронули текущую мировую ситуацию и сошлись во мнении, что крупные державы начинают отстаивать свои интересы более активно и по-своему. В рамках встречи обсуждались вопросы регулирования цифровых платформ для подростков. Пеллегрини призвал к единому подходу в Евросоюзе по контролю доступа молодежи к социальным сетям, отметив, что современные технологии, несмотря на пользу, несут определенные риски.

Встреча прошла в рамках славковского формата, который существует с 2015 года для укрепления сотрудничества в Центральной Европе. Сейчас объединение возглавляет Словакия, а с июля председательство перейдет к Австрии.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб тоже заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. А во вторник глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул важность диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

Однако также во вторник российский МИД обвинил Евросоюз в затягивании урегулирования конфликта на Украине. В то же время еще 9 мая президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Европой.