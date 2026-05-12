    12 мая 2026, 19:44 • Новости дня

    Россиянин получил 19 лет за убийство в Болгарии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгарский суд вынес приговор гражданину России, которого признали виновным в убийстве у отеля на курорте в июне 2023 года, мужчина отправится за решетку на 19 лет, сообщили в суде.

    Областной суд города Варна в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Преступление произошло 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый произвел восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии, который позже скончался в больнице от полученных ранений, пишет ТАСС.

    Гражданин России был задержан в Германии в 2024 году и экстрадирован на территорию Болгарии для судебного разбирательства. В сообщении суда подчеркивается, что преступление было совершено публично, в дневное время, что создало угрозу для окружающих людей.

    Вынесенный приговор предусматривает строгий режим отбывания наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на общую сумму более 400 тысяч евро. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Софии отменил приговор Герману Костину, ранее получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России.

    Позже апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, подозреваемого в промышленном шпионаже.

    А в сентябре 2025 года в аэропорту Софии задержали 48-летнего российского гражданина Игоря Гречушкина по обвинению в причастности к взрыву в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам. В марте Гречушкин был освобожден и сейчас находится на Кипре с семьей.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    12 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    @ Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австрийское министерство обороны задействовало боевую авиацию для перехвата двух американских бортов, которые пересекли государственную границу без соответствующего разрешения, сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

    «Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», – сообщил Бауэр в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация стала вторым случаем появления американской авиации в австрийском небе за два дня. Накануне два борта PC12 также пересекли границу без согласования.

    Нарушители были замечены над горным хребтом Тотес-Гебирге на северо-западе страны. После успешного перехвата они развернулись и направились в Мюнхен.

    Напомним, Австрия закрыла небо для Соединенных Штатов.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    12 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Швеция призвала усилить санкции против России для склонения к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для стимулирования интереса Москвы к диалогу с Европой необходимо пересмотреть текущую стратегию взаимодействия и усилить санкционное давление, заявила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Стенергард.

    «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», – сказала Стенергард Euronews, передает РИА «Новости».

    Министр также добавила, что подобная смена стратегии потребует увеличения объемов поддержки Киева. Кроме того, Стенергард указала на важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею предоставления Евросоюзу мандата на мирные переговоры.

    12 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Политик Мема заявил о невозможности Каллас стать переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль.

    Мема заявил, что у него больше шансов стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии ЕС Каи Каллас, передает РИА «Новости». По словам Мемы, Каллас вовсе не сможет получить такую роль.

    Мема прокомментировал ситуацию после того, как Каллас допустила возможность стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Каллас заменить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на эту роль 9 мая предложил президент России Владимир Путин.

    Мема написал на своей странице в соцсети X: «Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах с Россией. У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Перед этим она исключила возможность назначения бывшего канцлера Германии европейским посредником.

    Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал антироссийскую риторику главы европейской дипломатии.

    12 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    12 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    МИД: ЕС споткнулся о Грузию при попытках изоляции России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в попытках изолировать Россию неожиданно «споткнулся» о Грузию, где возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

    Калугин заявил, что Евросоюз в своих попытках изолировать Россию столкнулся с неожиданным препятствием в лице Грузии, передает ТАСС.

    Он заявил, что давление Брюсселя на грузинские власти и вмешательство в дела страны вызвали противоположный эффект.

    «В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату. В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа», – сказал Калугин.

    Он также подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Грузией и решать практические вопросы в конструктивном ключе. Калугин добавил, что Москва увеличила срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки. На данный момент дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские власти публично признали требования Запада об открытии второго фронта против России.

    В ответ на критику Евросоюза российский МИД привел цифры об успешном экономическом росте республики.

    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    12 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе увеличилась на 2%, достигнув показателя в 573 доллара за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок по индексу TTF, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили в весе 1,2%, а позднее показатель достиг 573,8 доллара за тыс. кубометров. Динамика рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 562,6 доллара.

    Весной газовый рынок показал высокую волатильность. Средние цены в марте подскочили почти на 60% из-за обострения ближневосточного конфликта, превысив 600 долларов за тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Исторически самые высокие показатели наблюдались в 2021 и 2022 годах. Абсолютный рекорд за все время работы европейских газовых хабов с 1996 года был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки в 540 долларов за тысячу кубометров.

    До этого обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    В конце апреля цена европейского топлива превысила 580 долларов за тысячу кубических метров.

    12 мая 2026, 11:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неизбежности переговоров Европы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что предстоящий энергетический кризис в Евросоюзе и Британии сделает прямые переговоры между Европой и Россией неизбежными, передает РИА «Новости».

    По его словам, «предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным». Дмитриев подчеркнул, что в Европе уже звучат призывы начать диалог с Россией.

    Поводом для комментария стали слова президента Финляндии Александра Стубба. Тот ранее заявил, что «американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы» и добавил, что пора начинать переговоры с Россией, чтобы действовать исходя из собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны к началу самостоятельного диалога с Москвой.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения таких переговоров.

    Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в дипломатических контактах.

    12 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Власти Греции подтвердили украинское происхождение найденного у берегов катера

    Найденный у берегов Греции безэкипажный катер оказался с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Греческие власти официально подтвердили, что обнаруженный рыбаками у острова Лефкада беспилотный катер принадлежит Украине и представляет угрозу навигации.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил, что найденный у острова Лефкада безэкипажный катер действительно принадлежит Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее греческие рыбаки обнаружили это дистанционно управляемое судно, напоминающее украинский многоцелевой надводный катер Magura V5, в морской пещере недалеко от берега.

    Дендиас заявил: «Сейчас у нас появилась определенность, что этот беспилотный надводный аппарат – украинский». О случившемся министр сообщил перед началом встречи глав Минобороны стран Евросоюза, подчеркнув, что планирует проинформировать коллег и по видеосвязи украинского министра обороны.

    По словам главы военного ведомства Греции, подобные морские дроны могут воздействовать на свободу и безопасность судоходства, а потому инцидент имеет крайне серьезный характер.

    Ранее силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря. А во вторник на патрульном катере российского флота в Черном море впервые заметили сетчатую конструкцию для защиты от воздушных дронов, которую раньше устанавливали только на бронетехнике.

