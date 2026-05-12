    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    12 мая 2026, 18:14 • Новости дня

    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Педагогам в Молдавии предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы, сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

    Правительство Молдавии пообещало педагогам двойную оплату за участие в съезде преподавателей и мероприятиях ко Дню Европы. Об этом сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, участникам предоставили транспорт, а после форума их обязали выйти на центральную площадь для создания массовки на правительственных акциях.

    Накануне праздника президент Майя Санду и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвали жителей отказаться от празднования Дня Победы, а главная площадь Кишинева была зарезервирована для нового праздника. Однако самые массовые мероприятия прошли за пределами площади.

    Глава Партии социалистов Игорь Додон рассказал ТАСС: «В шествии "Бессмертного полка" только в Кишиневе приняли участие десятки тысяч человек». Политик отметил, что полиция блокировала транспорт для желающих приехать из регионов.

    Несмотря на позицию властей, День Победы отметили во всех городах страны. В Молдавии прошли шествия, церемонии, автопробеги, а общественные организации и оппозиция привели в порядок памятники и мемориалы. По разным данным, в Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, из которых 50 тысяч получили награды, а 20 стали Героями Советского Союза. К могилам солдат 9 мая по традиции пришли сотни тысяч людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские власти усилили давление на русский язык и запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.

    Ранее власти Кишинева направили учащихся лицеев на открытие мемориала «Кладбище румынских героев». Между тем президент Владимир Путин адресовал поздравления гражданам Молдавии с 81-й годовщиной разгрома нацизма, руководство страны российский лидер поздравлять не стал.

    11 мая 2026, 15:47 • Новости дня
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян объяснил, почему не стал критиковать угрозы Зеленского атаковать парад в Москве на 9 Мая на прошедшем в Ереване саммите.

    Позицию властей республики озвучил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА «Новости». Политик попытался оправдать свое нежелание отвечать на антироссийские выпады Владимира Зеленского.

    «Саммит Европейского политического сообщества – это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», – заявил Пашинян.

    Он также отметил, что Армения является небольшой страной и не планирует вмешиваться в глобальные мировые процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за высказываний украинского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества радушным приемом Владимира Зеленского.

    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    @ IMAGO/Eventpress/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    10 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

    Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

    По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

    Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    10 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Фицо решил не мстить отказавшимся пропустить его самолет в Россию странам

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава не станет принимать ответные меры против государств, запретивших перелет над их территорией на пути в Москву, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

    Фицо пообещал воздержаться от зеркальных действий в отношении стран, закрывших свое воздушное пространство для его самолета во время поездки в Россию, передает РИА «Новости».

    «Не собираюсь принимать никаких ответных мер против этих стран, если им будет нужно пролететь над нашей территорией куда угодно и с какой угодно целью, мы не будем им препятствовать в этом», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика. Власти Чехии без задержек одобрили пролет правительственного борта через свое воздушное пространство.

    10 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы правоохранительные органы столицы Германии задержали 43 человека, сообщает полиция Берлина.

    «Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

    Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.

    10 мая 2026, 02:58 • Новости дня
    Латвийцы усыпали цветами советские мемориалы

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Латвии проигнорировали строгие ограничения властей и массово почтили память павших советских воинов у мемориалов,заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

    Пагор отметил, что граждане шли к мемориалам, минуя многочисленные запреты, передает РИА «Новости».

    «Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов», – подвел итоги празднования депутат.

    Попытки чиновников переписать историю не смогли остановить жителей республики, заявил он. Пагор подчеркнул, что праздник объединяет не только русскоговорящих, но и множество латышей. Он добавил, что памятная дата прошла без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти латвийского Даугавпилса потушили последний Вечный огонь в Прибалтике. В апреле правоохранительные органы усилили контроль за русскоязычным населением.

    10 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о попытке ЕС «бросить тень» на День Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, мы видим попытку бросить тень на День Победы над фашизмом, заменить его другими днями, – сказал он журналистам в воскресенье. – В этом случае днем Европы».

    Ранее председатель парламента Грузии призвал посла ЕС Павла Херчинского не повторять прошлогоднюю ошибку и вспомнить 9 мая на праздновании Дня Европы о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузинах, но тот проигнорировал эту просьбу.

    Шалва Папуашвили назвал это «исторической неблагодарностью перед жертвами».

    По его словам, «жертвы были принесены, чтобы очистить Европу от фашизма».

    «Никакого Евросоюза бы не было, не было бы и Дня Европы, если бы сотни тысяч грузин не воевали против фашизма», – заявил он.

    Накануне руководители Грузии чествовали участников ВОВ и не принимали участие в Дне Европы.

    10 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» объединила людей в 122 странах на пяти континентах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В этом году акция «Бессмертный полк» объединила людей из 122 стран, продемонстрировав неугасающую память о героях Великой Отечественной войны.

    Акция «Бессмертный полк» в 2026 году объединила людей в 122 странах на пяти континентах. Мероприятия, посвящённые 81-й годовщине победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, прошли от Европы до Австралии и обеих Америк, демонстрируя, что память о героях войны не знает границ.

    В Тирасполе и других городах Приднестровской Молдавской Республики на акцию вышли более 105 тыс. человек, в Кишиневе – свыше 30 тыс., в Бишкеке – 38 тыс., на Кипре – 12 тыс., в Ереване – более 5 тыс. В Париже, Берлине, Барселоне, Пекине, Нью-Дели, Ханое, а также в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и столице Конго Киншасе состоялись многолюдные шествия. Даже в Пусане (Южная Корея) акция прошла несмотря на тропический ливень.

    Праздничные автопробеги состоялись в Ирландии, Швеции, Турции и впервые – в Новой Зеландии. В Женеве к акции присоединился мотоклуб швейцарских «Ночных волков», а автомобили «Нива», УАЗ и ВАЗ проехали даже по улицам Боготы, столицы Колумбии.

    Во многих городах Бельгии, Португалии, Алжира, Эфиопии, Туниса и Кубы были установлены «Стены памяти». На них потомки участников войны размещали портреты своих героических предков, напоминая о времени единой борьбы всего мира с нацизмом.

    В рамках акции прошли цветочные возложения, концерты, выставки, а также мероприятия в школах, где исполнялись советские военные песни и демонстрировались фильмы о подвигах Красной армии. Организаторы отмечают, что «Бессмертный полк» сохраняет свою роль и значение, объединяя людей в борьбе за историческую правду и справедливость.

    10 мая 2026, 20:06 • Новости дня
    Фицо напомнил о пришедших с востока свободе и мире

    Tекст: Мария Иванова

    На торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы глава словацкого правительства Роберт Фицо призвал сограждан всегда помнить, что свобода пришла в республику с востока.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш, передает ТАСС.

    «Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», – сказал глава правительства.

    Политик произнес речь на следующий день после возвращения из Москвы. В российской столице 9 мая он выразил благодарность за освобождение своей страны от фашистских захватчиков.

    Глава словацкого кабмина также поделился обеспокоенностью текущей ситуацией в мире. Он отметил, что послевоенный мировой порядок разрушен, а международное право больше не применяется. По его оценке, Евросоюз демонстрирует слабость, ООН утратила значимость, а Североатлантический альянс постепенно разваливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Глава словацкого правительства запланировал этот визит в Москву ради выражения признательности бойцам Красной Армии.

    Политик при этом отверг страх перед возможной критикой европейских лидеров из-за поездки на парад Победы.

    11 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Во дворце Ирины Винер прошел концерт о героях России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве 10 мая состоялся масштабный гала-концерт «Сказ о доблести и чести – 2», приуроченный к празднованию Дня Победы. Площадкой для постановки стал Дворец Ирины Винер, где на одной сцене объединились музыка, спорт, театр и современные технологии.

    В программе приняли участие известные спортсмены, солисты Большого и Мариинского театров, а также симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Шехтмана, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Постановка включала элементы художественной гимнастики, хореографии и театрального действия. Автором идеи и главным режиссером проекта выступила председатель комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, Герой Труда РФ Ирина Винер.

    Особое место в представлении заняли исторические хроники и кадры сражений, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Каждая часть концерта была посвящена выдающимся героям и полководцам, оставившим след в истории страны. Зрителям напомнили о подвигах Вещего Олега, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра I, адмирала Федора Ушакова, маршала Георгия Жукова и дважды Героя России Михаила Гудкова.

    «Эти имена навеки останутся в сердцах нашего народа. Мы должны знать историю нашей великой страны и чтить память защитников Отечества, которые подарили нам возможность жить сегодня. Только передавая знания из поколения в поколение, мы сохраним прошлое, научим любить и всегда помнить наших героев», – подчеркнула Ирина Винер.

    Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

