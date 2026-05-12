Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

Иран потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Ирана подало иск против СШАв арбитражный суд в Гааге. Причиной названы военная агрессия в отношении иранских ядерных объектов, введение экономических санкций и угрозы применения силы. В сообщении агентства Mizan подчеркивается, что жалоба была связана с нарушением США международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны, когда в июне 2025 года произошел военный конфликт Израиля при участии США против Ирана, отмечает РИА «Новости».

Документ был официально зарегистрирован. Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для разрешения споров между Ираном и США, а также отказ Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Тегерана.

Иран требует, чтобы арбитраж обязал США прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны и полностью компенсировать причиненный ущерб как прямого, так и опосредованного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США.

Также во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

