Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы

Макрон отказался создавать крупные военные базы за рубежом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».

По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.

Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».

Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.

Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.

В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.

Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.