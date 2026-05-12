    12 мая 2026, 16:30 • Новости дня

    Власти Ирландии назвали важным диалог ЕС и России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул значимость диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Евросоюз должен быть готов к диалогу с властями России, если это поможет завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь МИД и Минобороны Ирландии Томас Берн. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул: «Мы поддерживали то, когда отдельные лидеры связывались с президентом Владимиром Путиным в прошлом. Мы думаем, важно допускать диалог, если он приведет к завершению войны», передает ТАСС.

    Берн добавил, что вопрос о назначении специального представителя ЕС для переговоров с Москвой следует рассматривать позднее, когда для этого появятся условия. По мнению ирландского министра, на данный момент Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на санкционном давлении на Россию и поддержке Киева.

    Он отметил, что контакты с российскими властями могут быть важным элементом урегулирования, однако сейчас Брюссель должен продолжать выбранную линию давления и поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к диалогу с Европой. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным собеседником для таких переговоров. Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Каллас: Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    12 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что ни Европейский союз, ни США не производят достаточного количества вооружений для удовлетворения своих нужд, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Черногории 12 мая.

    Рютте отметил: «Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции – ни в США, ни в Европе». По его словам, эта проблема касается обеих сторон Атлантики и требует срочного внимания.

    Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос дефицита производства вооружений будет одним из ключевых на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Североатлантическом альянсе признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил дефицит систем противовоздушной обороны на территории Европы.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    12 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    L’antidiplomatico заявило о планах Писториуса готовить теракты против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, полагает итальянское издание L’antidiplomatico.

    Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев для обсуждения производства вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L’antidiplomatico.

    По данным Rheinische Post, визит Писториуса был неанонсированным, а главной темой переговоров стала совместная разработка и производство беспилотников с дальностью полета до 1,5 тыс. километров.

    Автор L’antidiplomatico утверждает: «По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России». Издание подчеркивает, что ни на Украине, ни в Европе не стремятся к завершению конфликта, напротив, делается всё, чтобы эскалация продолжалась.

    Также в публикации говорится, что, по мнению авторов, Писториус и представители ЕС становятся «соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус без предварительного анонса совершил поездку в украинскую столицу.

    Берлин и Киев договорились о запуске совместного производства дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

    Итальянское издание L’Antidiplomatico назвало продолжение украинского конфликта единственным шансом европейских лидеров на выживание.

    12 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Швеция призвала усилить санкции против России для склонения к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для стимулирования интереса Москвы к диалогу с Европой необходимо пересмотреть текущую стратегию взаимодействия и усилить санкционное давление, заявила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Стенергард.

    «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», – сказала Стенергард Euronews, передает РИА «Новости».

    Министр также добавила, что подобная смена стратегии потребует увеличения объемов поддержки Киева. Кроме того, Стенергард указала на важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею предоставления Евросоюзу мандата на мирные переговоры.

    11 мая 2026, 21:41 • Новости дня
    Гаспарян заявил о признании Западом значимости работы Центра «ВОИН»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян прокомментировал решение Европейского союза о введении санкций против Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» и его руководства.

    По его словам, усиление санкционной риторики Запада лишь подчеркивает значимость работы Центра, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «То, что западные структуры в очередной раз обращают пристальное внимание именно на патриотические и молодежные проекты, и в первую очередь на Центр «ВОИН», говорит само за себя. Подобные решения – это не давление, а признание: наша работа с подрастающим поколением дает результат, который нашим оппонентам не нравится и которого они откровенно опасаются», – отметил Гаспарян.

    Герой России подчеркнул, что Центр стал важной площадкой для школьников и студентов по всей стране. Здесь молодежь осваивает прикладные навыки, учится ответственности и командной работе, а также проходит настоящую школу мужества.

    Гаспарян выразил уверенность, что именно в нынешнем поколении молодых ребят – сила и будущее страны. Он заверил, что никакие санкции не собьют команду с курса, заданного президентом Владимиром Путиным, и работа по воспитанию молодежи будет продолжена.

    Напомним, Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    12 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Политик Мема заявил о невозможности Каллас стать переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль.

    Мема заявил, что у него больше шансов стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии ЕС Каи Каллас, передает РИА «Новости». По словам Мемы, Каллас вовсе не сможет получить такую роль.

    Мема прокомментировал ситуацию после того, как Каллас допустила возможность стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Каллас заменить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на эту роль 9 мая предложил президент России Владимир Путин.

    Мема написал на своей странице в соцсети X: «Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах с Россией. У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Перед этим она исключила возможность назначения бывшего канцлера Германии европейским посредником.

    Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал антироссийскую риторику главы европейской дипломатии.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    12 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    МИД: ЕС споткнулся о Грузию при попытках изоляции России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в попытках изолировать Россию неожиданно «споткнулся» о Грузию, где возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

    Калугин заявил, что Евросоюз в своих попытках изолировать Россию столкнулся с неожиданным препятствием в лице Грузии, передает ТАСС.

    Он заявил, что давление Брюсселя на грузинские власти и вмешательство в дела страны вызвали противоположный эффект.

    «В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату. В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа», – сказал Калугин.

    Он также подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество с Грузией и решать практические вопросы в конструктивном ключе. Калугин добавил, что Москва увеличила срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки. На данный момент дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские власти публично признали требования Запада об открытии второго фронта против России.

    В ответ на критику Евросоюза российский МИД привел цифры об успешном экономическом росте республики.

    12 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе увеличилась на 2%, достигнув показателя в 573 доллара за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок по индексу TTF, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили в весе 1,2%, а позднее показатель достиг 573,8 доллара за тыс. кубометров. Динамика рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 562,6 доллара.

    Весной газовый рынок показал высокую волатильность. Средние цены в марте подскочили почти на 60% из-за обострения ближневосточного конфликта, превысив 600 долларов за тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Исторически самые высокие показатели наблюдались в 2021 и 2022 годах. Абсолютный рекорд за все время работы европейских газовых хабов с 1996 года был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки в 540 долларов за тысячу кубометров.

    До этого обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    В конце апреля цена европейского топлива превысила 580 долларов за тысячу кубических метров.

