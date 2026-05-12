В Калмыкии осудили 15 членов преступного сообщества

Суд в Калмыкии вынес приговор в отношении двух лидеров и 13 участников преступного сообщества, признав их виновными в ряде тяжких преступлений, сообщает СК РФ по Калмыкии. Лидеры организации получили по 15 и 16 лет лишения свободы, им предстоит отбывать наказание в колониях строгого и особого режима соответственно.
Согласно материалам дела, доказательства, собранные следствием, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 15 жителям республики. В зависимости от роли каждого они были признаны виновными по статьям об участии в экстремистской организации, создании преступного сообщества, вымогательствах и кражах, совершённых организованной группой. Один из лидеров также признан виновным в организации деятельности запрещённой экстремистской структуры.
Следствие установило, что не позднее апреля 2022 года ранее судимый житель Элисты создал в городе ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения, куда вошли 9 активных участников неформальных молодежных группировок и другие неустановленные лица. Позже, не позднее июля того же года, этот же человек вместе с соучастником организовал преступное сообщество с целью совершения корыстных преступлений.
С августа 2022 по июнь 2023 года члены сообщества с применением насилия и угроз совершали совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Они вымогали деньги у жителей Элисты, занимались криминальным покровительством бизнеса, а также похищали колёса с автомобилей для последующей продажи. Остальные участники получили от 3 до 18 лет лишения свободы, троим назначены принудительные работы сроком от двух с половиной до трёх лет.
