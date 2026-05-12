    12 мая 2026, 14:46 • Новости дня

    Венгерские министры демонстративно отказались делать фото с президентом страны

    Мадьяр заявил об отказе министров «Тисы» фотографироваться с президентом Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Члены политического объединения «Тиса» принципиально не станут принимать поздравления от главы государства Тамаша Шуйока и делать совместные снимки после принесения присяги, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Представители венгерского кабмина не планируют участвовать в совместных фотосессиях с национальным лидером, передает РИА «Новости».

    Петер Мадьяр подчеркнул, что политики также не желают получать официальные поздравления от главы государства.

    «Члены правительства «Тисы» не будут ожидать поздравлений от... президента Тамаша Шуйока и просить о возможности вместе с ним сфотографироваться ни при утверждении, ни после принесения присяги», – написал Мадьяр.

    Кроме того, во время инаугурационной речи он в очередной раз призвал Шуйока уйти в отставку до конца мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок выдвинул кандидатуру Петера Мадьяра на должность руководителя правительства.

    Венгерские депутаты одобрили назначение лидера партии «Тиса» на высший государственный пост.

    Вступивший в должность премьер-министр потребовал от главы государства сложить полномочия до конца мая.

    11 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет

    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла от инфекционного заболевания.

    О трагическом событии рассказали представители подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», передает РИА «Новости». «Елена Ульянова скончалась восьмого мая в возрасте 47 лет», – говорится в официальном сообщении.

    В пресс-службе  уточнили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Церемония прощания с усопшей пройдет в Митинском крематории, начало запланировано на 14.40 мск.

    Умершая приходилась двоюродной правнучкой Владимиру Ленину, поскольку род продолжался по линии его младшего брата Дмитрия. Елена родилась в Москве в 1978 году, а с 1993 по 1997 год проходила обучение во Франции и США.

    После возвращения в Россию женщина активно занималась общественной деятельностью и вступила в КПРФ. Последние годы жизни она посвятила работе в «Горках Ленинских», где проводила экскурсии и сохраняла историческое наследие семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил сохранить Мавзолей на Красной площади в качестве исторического памятника.

    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    Член ОП Григорьев объяснил отказ основателя Telegram Дурова поздравить россиян с 9 Мая

    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая
    @ IMAGO/Eventpress/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    11 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять европейских стран отказались участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2026» в знак протеста против допуска Израиля.

    В бойкоте участвуют Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, пишет «Би-би-си», передает Ura.ru.

    Часть вещателей объясняют свое решение военной операцией Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Ряд телеканалов при этом выдвигает обвинения в адрес израильских властей, называя происходящее геноцидом, однако Израиль эти утверждения категорически отвергает.

    Другие участники дискуссии считают, что страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не должны участвовать в международном песенном конкурсе. По их мнению, присутствие Израиля и Украины может провоцировать политически мотивированное голосование, что ставит под сомнение принцип нейтральности соревнования.

    Подобного масштаба протест в истории «Евровидения» был только однажды – в 1970 году, когда несколько стран также не приняли участие. Сам конкурс стартовал 10 мая в Вене, а финальный этап запланирован на 16 мая.

    Ранее победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 14:28 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против излишней цензуры в культуре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В партия «Единая Россия» выступили против чрезмерной цензуры в литературе, кино и музыке.

    В партии считают излишними и неоправданными случаи маркировки и запрета некоторых произведений, включая классику, из-за вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    «Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезании сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике – произведениях, относящихся к золотому фонду российской культуры. «Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», – заявил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, подобные случаи возникают из-за «перегибов» в ряде ведомств и на местах, где практика вступает в конфликт со здравым смыслом. Поддубный подчеркнул, что запрет на пропаганду наркотиков сохраняется, но «не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой».

    Он отметил, что запреты лишь привлекают внимание неподготовленных людей и мешают разъяснять вред запрещенных веществ.

    По мнению Поддубного, необходим «взвешенный и тонкий подход», а профессиональным организациям нужно дать больше возможностей высказывать свою позицию для освобождения культуры от излишних запретов и сложностей при распространении произведений.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    12 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

    @ REUTERS/Annegret Hilse

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка канцлера Фридриха Мерца восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения после его бестактного ответа онкобольной избирательнице в Зальцведеле.

    Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

    Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

    Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

    «Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

    Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

    На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

    Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    11 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите «Африка вперед» в Найроби из-за слишком шумной атмосферы в зале.

    Французский лидер не сдержал эмоций и накричал на аудиторию, потребовав тишины для продолжения выступления, передает РИА «Новости».

    Главу государства возмутило, что участники саммита громко общались между собой во время официальных выступлений. «Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», – заявил Макрон.

    Он также подчеркнул, что подобное поведение является явным проявлением неуважения к спикерам и другим слушателям. Макрон предложил тем, кто хочет продолжить личные беседы, воспользоваться комнатами для переговоров или выйти на улицу.

    Ранее Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.

    В марте пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за программной речи о ядерном сдерживании.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    11 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Умер участник эвакуации пассажиров с пораженного хантавирусом судна MV Hondius

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник Гражданской гвардии Испании, принимавший участие в эвакуации пассажиров с круизного лайнера MV Hondius из-за вспышки хантавируса, умер от сердечного приступа вечером 10 мая, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации», – написал Гебрейесус в соцсетях, передает ТАСС.

    По словам главы ВОЗ, после внезапного ухудшения состояния мужчины, сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Однако спасти сотрудника Гражданской гвардии не удалось – он скончался на месте.

    Накануне сообщалось, что с судна MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса, эвакуировали 94 человека.

    Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

    Ранее ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.

    12 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Жизнь 87-летнего артиста Вадима Александрова, исполнившего почти 150 ролей, оборвалась из-за смертельной травмы головы, полученной при случайном падении в собственной квартире, сообщили родственники.

    Заслуженный артист России получил смертельную травму головы в результате несчастного случая, передает РИА «Новости». Родственники обнаружили мужчину в коридоре с сильным кровотечением.

    «Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», – рассказал представитель семьи.

    Близкие уточнили, что долгие годы артист страдал от онкологии, сильно похудел и потерял интерес к жизни. Однако именно последствия падения стали фатальными для 87-летнего актера.

    За свою карьеру выпускник Щепкинского училища исполнил почти 150 ролей, включая работы в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж» и «Воронины».

    Церемония прощания и кремация состоятся в среду в Люблинском крематории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники сообщили о смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова.

    12 мая 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

    «Аристарх» рассказал, что российские специалисты из состава 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса разработали систему, способную «ослеплять» дроны ВСУ, передает РИА «Новости». Он сообщил, что система перехватывает видеосигнал беспилотника и подставляет украинским операторам вместо реального изображения кадры советских мультфильмов.

    «Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие – «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» – это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», – рассказал «Аристарх».

    Разработанная система получила название «Маркер Герц». Военнослужащий пояснил, что занимался ее созданием, когда возглавлял специализированную мастерскую. Кроме того, специалисты испытывали другое устройство – «Зеркало», отличающееся компактностью и высокой мощностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные перехватывают видеосигналы с дронов ВСУ.

    Специалисты Ростеха создали инновационный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Вооруженные силы применяют для перехвата вражеских аппаратов маскировочную сеть «Дарвин 3М».

    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Песков: Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

