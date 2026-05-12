  • Новость часаЭксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Кремль: Путин занят экономическими вопросами
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    12 мая 2026, 14:26 • Новости дня

    Премьер Катара заявил о попытках убедить США завершить конфликт с Ираном

    Премьер Катара Аль Тани убеждал США завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Катара подчеркнул, что во время визита в Вашингтон, он убеждал США, что затягивание военных действий против Ирана не отвечает интересам ни одной из сторон.

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что во время визита в США пытался убедить американскую администрацию завершить конфликт с Ираном, передает РИА «Новости». Аль Тани провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джеймсом Ди Вэнсом.

    На пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом премьер Катара заявил: «Я разъяснил американской стороне последствия военных действий и то, что их затягивание не отвечает ничьим интересам». Он отметил, что действия в Ормузском проливе не способствуют снижению напряженности.

    Аль Тани добавил, что США положительно воспринимают посреднические усилия Пакистана по урегулированию ситуации с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Катара для обсуждения состояния дипломатических контактов с Вашингтоном. Позже стало известно, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки со стороны США.

    10 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство Ирана в Армении опубликовало сообщение в соцсети X, поздравив пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и одновременно напомнив об атаке США на начальную школу для девочек в Минабе.

    В сообщении, размещенном в соцсети X, иранские дипломаты поздравили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери, отмечают «Вести». В публикации подчеркивается, что «дети невинны и достойны любви», а также приводится напоминание о 168 погибших девочках в результате удара США по школе в Минабе.

    В тексте сообщения указывается: «Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей».

    Кэролайн Левитт, которой двадцать восемь лет, стала мамой во второй раз. Дочь родилась от шестидесятилетнего строительного магната Николаса Риччио.

    Атака по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны ста шестидесяти восьми погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране прошли похороны погибших при американском ударе школьниц. Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела данного учебного заведения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил о гибели около 160 человек.

    Комментарии (9)
    10 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Тегеран пригрозил уничтожить военные корабли Британии и Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Появление иностранных военных судов в акватории Ормузского пролива приведет к немедленной реакции вооруженных сил исламской республики и стремительной эскалации регионального кризиса, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Присутствие флота Британии и Франции в Ормузском проливе встретит незамедлительный ответ со стороны иранских военных, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади подчеркнул, что подобные действия ведут к милитаризации жизненно важного морского пути.

    «Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства… в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана», – написал дипломат в соцсети.

    Ранее министерство обороны Франции сообщило об отправке авианосца «Шарль де Голль» в Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Тегерану план франко-британской миссии в Ормузском проливе.

    Иранский посол в Италии Мохаммад Реза Сабури назвал неприемлемым любое иностранное вмешательство в регионе.

    Вооруженные силы исламской республики пригрозили военным кораблям ударами за несогласованное пересечение акватории.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    Комментарии (4)
    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Акраминия сообщил, что Иран подготовил для Соединённых Штатов «неожиданные варианты» в случае нового нападения на страну, передает ТАСС.

    Акраминия заявил: «Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <…> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы». По его словам, если конфликт выйдет на эти новые направления, Тегеран сможет «застать врага врасплох», так как Вашингтон не сможет предвидеть подобного развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной.

    Иранские военные выпустили несколько типов тяжелых ракет по расположениям американских войск.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило об ошибке Израиля при атаке на Иран.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    Токаев заявил о готовности Казахстана решить иранскую ядерную проблему

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова оказать помощь в урегулировании вопросов вокруг ядерной программы Тегерана после достижения соответствующих международных договоренностей, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, передает ТАСС. Итоги двусторонних переговоров официально подвела пресс-служба казахстанского лидера.

    «Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался выполнять требование США о демонтаже ядерных объектов в рамках предложенного Вашингтоном мирного урегулирования.

    Комментарии (2)
    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.

    «Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.

    Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.

    Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.

    В конце апреля в Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    WSJ: Израиль разместил секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    Комментарии (2)
    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump
    В Грузии состоялась интронизация патриарха Шио Третьего
    На Кубани школьник выстрелил из пневматики в двух учеников
    Главреда «Дождя» Дзядко приговорили к восьми годам колонии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова