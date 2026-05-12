  • Новость часаЭксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Кремль: Путин занят экономическими вопросами
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    12 мая 2026, 13:19 • Новости дня

    Самолет-разведчик США облетел границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшой самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет над территориями Польши и Литвы на расстоянии около 50 километров от российских границ в Калининградской области.

    Воздушное судно США осуществило мониторинг ситуации вблизи российского региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет постоянно базируется на территории Румынии. Оттуда борт также регулярно вылетает для сбора разведывательной информации над акваторией Черного моря.

    Управление самолетом осуществляют гражданские специалисты американской компании Leidos. Военное ведомство выступает исключительно в роли заказчика, оплачивая услуги разведки по часовому тарифу.

    Ранее СМИ сообщали, что первый подобный самолет активно применялся в 2021 году для слежения за российскими войсками.

    Несколькими днями ранее Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    Комментарии (5)
    9 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

    Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

    Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.

    Комментарии (6)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве

    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    Комментарии (4)
    11 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США

    Песков: Подвижек в отношениях между Россией и США пока нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонние отношения между Россией и США остаются на нулевом уровне, заявил помощник президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    «Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что шаги по улучшению отношений должны исходить в том числе и от США, однако «они пока этих шагов не делают».

    Ранее Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина принять президента США в Москве. Он также сообщил о постоянных контактах помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    9 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно

    Ушаков сообщил о договоренности по перемирию с Украиной до 11 мая включительно

    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стороны согласовали прекращение огня между Россией и Украиной по 11 мая включительно, а обмен пленными пройдет по формуле «тысяча на тысячу» в ближайшие дни, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Представители администраций России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей, передает РИА «Новости». Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа.

    «Договорились не до 11-го, а по 11 (мая)», – уточнил помощник президента РФ. В этот период стороны планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

    В Москве рассчитывают, что американский лидер сможет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения режима тишины.

    Ушаков назвал надежду президента США на продление перемирия с Киевом неподкрепленной реальной обстановкой, отметив, что этому мешает неспособность киевских властей не нарушать режим прекращения огня. По его словам, возможность продолжительного перемирия зависит не только от американского лидера, но и от двух других сторон, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина и главы США в Китае 14 и 15 мая. Помощник российского лидера назвал проведение таких переговоров в Пекине нереальным.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

    Американский лидер выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    При этом других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы достигнуто не было.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    Политолог Мартынов: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Речь президента Владимира Путина на параде Победы стала напоминанием всем россиянам об их несокрушимом духе, позволившем выстоять и победить в войне. Также это было и посланием странам НАТО о том, кому они обязаны своим суверенитетом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В субботу в Москве прошел парад Победы.

    «Стоит отметить, что выступление президента Владимира Путина на параде было весьма эмоциональным – сообразно историческому моменту и самому событию», – отметил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

    В пример он привел фразу главы государства: «Наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами».

    Кроме того, собеседник обратил внимание, что на трибуне Путин обменивался впечатлениями с сидящим рядом участником Великой Отечественной войны Светом Туруновым, а после парада пожал руки другим ветеранам и бойцам СВО и лично поблагодарил командиров парадных расчетов.

    «Все это показывает, что отмечающиеся сегодня исторические события – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина», – пояснил эксперт. «Радость, гордость и уверенность в нашей справедливой победе стали объединяющими эмоциями для страны», – подчеркнул он.

    Эксперт считает речь Путина также напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

    При этом, отметил спикер, говоря о нынешней ситуации, президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явно предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе», – указал политолог.

    «Кроме того, Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров, проявленным в ходе СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России», – продолжил собеседник.

    Важным спикер назвал и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. Поэтому мы были рады видеть в Москве тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

    Касательно протокола самого парада, спикер заметил, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информативных видео, сделали церемонию более зрелищной.

    «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

    Также политолог обратил внимание на то, что праздничные мероприятия прошли штатно, несмотря на угрозы киевского режима. «Впрочем, думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

    Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник. «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – отметил он.

    В субботу президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

    На празднестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

    «Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – подчеркнул российский лидер.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – указал он.

    Глава государства напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

    «Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – детализировал президент.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии присоединились к НАТО, рассчитывая на крах России и возможность получить часть территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у России и Финляндии отсутствовали нерешенные территориальные проблемы, никаких дополнительных мер не требовалось, о чем в Хельсинки знали.

    «Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – добавил президент.

    «Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Николай Межевич заявил, что финские власти рассчитывали на распад России для захвата Выборга и Петрозаводска. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вступившую в альянс страну законной целью для российских военных. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Хельсинки о нарушении прежних обязательств по вечному нейтралитету.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Кремле оценили желание США форсировать переговоры по Украине

    Песков заявил об ожидании США быстрых результатов по переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, однако добиться этого не так просто из-за сложности самого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, США рассчитывают на быстрый прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако этот процесс требует значительных усилий и детальной проработки, передает «Звезда».

    «Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», – заявил Песков.

    Он отметил, что несмотря на желание американской стороны ускорить процесс, вопрос урегулирования затрагивает большое количество нюансов. Он подчеркнул, что подобные переговоры не могут быть завершены мгновенно и требуют серьезной подготовки и обсуждения.

    Кроме того, Песков сообщил, что на данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, никаких соответствующих сигналов не поступало.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинское урегулирование длительным процессом.

    Представитель Кремля опроверг обвинения в намеренном затягивании Москвой переговорного процесса.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    @ Alex Brandon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин заявил о достойных словах Трампа о Дне Победы

    Путин: Трамп в ходе последнего разговора достойно говорил о Дне Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора очень достойно говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество России и США в борьбе против нацизма, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин раскрыл подробности недавнего телефонного разговора со своим американским коллегой, передает РИА «Новости».

    «В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о девятом мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», – заявил Владимир Путин.

    Путин также сообщил, что инициатива Трампа по перемирию возникла после обсуждения безопасности американского посольства в Киеве. По его словам, российская сторона предупредила о рисках для дипломатических учреждений и попросила обеспечить безопасность посольства США.

    «Все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков», – сказал российский лидер журналистам, комментируя инициативу президента США.

    В результате «возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными».

    «В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов Америки, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня», – отметил Путин.

    «Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – добавил Путин.

    Россия поддержала инициативу американского лидера о перемирии с 9 по 11 мая.

    Стороны согласовали проведение обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

    До этого главы государств обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    .

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава СПЧ объяснил правила работы с нежелательными университетами США

    Глава СПЧ Фадеев объяснил правила работы с признанными нежелательными вузами США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Включение ряда ведущих американских университетов в перечень нежелательных организаций в России не повлияет на возможность российских ученых изучать результаты их исследований, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    Он подчеркнул, что закон запрещает вести совместные проекты, финансировать или получать деньги от таких организаций, а также учиться в этих вузах гражданам России, передает РБК.

    Фадеев отметил, что в университетах, например в Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) работают десятки нобелевских лауреатов. Он заявил: «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс». При этом он подчеркнул: если статья опубликована в издании нежелательного вуза, нужно обязательно указать этот статус в публикации.

    Отдельно Фадеев выделил Йельский университет (включен в реестр нежелательных организаций), отмечая, что там существуют курсы подготовки организаторов «цветных революций», и призвал россиян воздержаться от обучения и работы в подобных заведениях. Он также порекомендовал при любых сомнениях консультироваться с ФСБ или прокуратурой.

    Минюст ведет реестр нежелательных организаций. За последний год в него включены восемь университетов, шесть из которых находятся в США, последним стал Стэнфордский университет. Эксперты ранее пояснили, что для выпускников, закончивших эти университеты до их признания нежелательными, угрозы преследования нет, однако теперь сотрудничество, обмен программами и совместные публикации под строгим запретом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американского образовательного учреждения Tufts University. Министерство юстиции России внесло Йельский университет в аналогичный перечень. За обучение в данном заведении россиянам грозит уголовное преследование со сроком до пяти лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    Американские конгрессмены подтвердили готовность посетить Москву

    Чернышов: Американские конгрессмены подтвердили готовность посетить Москву

    Американские конгрессмены подтвердили готовность посетить Москву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сообщил о принципиальном согласии американских конгрессменов приехать в Москву, хотя конкретные даты визита пока не определены.

    Американские конгрессмены подтвердили свое намерение посетить Москву и отдать дань памяти у Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, визит состоится, если представители так называемого глубинного государства в США не предпримут попыток сорвать поездку.

    «Они приедут, я думаю, что если глубинное государство и глубинные политики глубинного государства им не помешают, не сорвут этот визит, они обязательно приедут, и я уверен, что одна из точек будет, по их желанию, конечно же, это Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, поэтому здесь, я думаю, никаких проблем нет», – заявил Чернышов.

    Он отметил, что конкретные даты визита пока не согласованы, однако принципиальное согласие американской стороны уже получено. Чернышов подчеркнул, что инициатива посещения Могилы Неизвестного Солдата исходит от самих конгрессменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами Конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Депутаты Госдумы прибыли в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Тогда Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер могут уже скоро приехать в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, и Джаред Кушнер, американский бизнесмен и зять Дональда Трампа, могут в ближайшее время посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил: «Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», передают «Вести».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    Комментарии (2)
    Главное
    На Украине предъявили новые обвинения по делу Ермака
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump
    В Грузии состоялась интронизация патриарха Шио Третьего
    На Кубани школьник выстрелил из пневматики в двух учеников
    Главреда «Дождя» Дзядко приговорили к восьми годам колонии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова