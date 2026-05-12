Посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Эмиратам

Власти Израиля приняли решение усилить противовоздушную оборону Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженности в регионе, передает ТАСС.

Информацию об отправке военной техники подтвердил американский дипломат Майк Хакаби.

«Израиль только что направил им батареи «Железный купол» и персонал для оказания содействия в их эксплуатации», – заявил посол Соединенных Штатов в Израиле.

Переброска систем перехвата ракет и квалифицированных инженеров происходит из-за продолжающегося противостояния с иранской стороной. Изначально эти сведения распространило информационное агентство Associated Press.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО для защиты от ракетных ударов.

Позже лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне напряженности с Ираном.

Вскоре средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили выпущенные с иранской территории баллистические ракеты и беспилотники.