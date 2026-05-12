    12 мая 2026, 13:09 • Новости дня

    Песков: Путин провел майские праздники за работой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе майских праздничных дней не прекращал работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «У главы государства праздники в своем большинстве были рабочие», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что у президента был напряженный рабочий график 9 мая, он также провел пресс-конференцию.

    Сам российский лидер отмечал, что приехавшие на День Победы в Москву главы зарубежных государств проявили мужество.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    Der Spiegel: В Германии нашли замену Шредеру для переговоров с Россией

    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Путин оценил прошедший парад Победы

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    «Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

    Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

    Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.

