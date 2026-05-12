Евродепутат Панайоту раскритиковал ЕС за миллионные траты на поездки в Страсбург

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз ежемесячно тратит огромные суммы на выездные заседания Европарламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».

По словам депутата Фидиаса Панайоту, такие расходы выглядят лицемерно на фоне энергетического кризиса, спровоцированного ближневосточным конфликтом.

«Мы говорим о тысячах людей, которые совершают поездки каждый месяц, тратя топливо, энергию и деньги. В то же время лидеры ЕС говорят гражданам экономить энергию из-за кризиса», – подчеркнул парламентарий в своем видеообращении.

Он отметил, что, по данным Европейской счетной палаты за 2014 год, ежегодная стоимость подобных поездок составляла 115,8 млн евро. С учетом инфляции и роста цен на энергоресурсы эта сумма сейчас значительно выше.

Политик добавил, что заседания проводятся в Страсбурге исключительно по символическим причинам, так как город расположен на границе Франции и Германии. Однако в нынешних условиях подобные траты денег налогоплательщиков неоправданны. Члены Европарламента призывают прекратить эти регулярные поездки, которые полностью противоречат требованиям ЕС к гражданам об экономии.

