Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.
«Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.
Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.
Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.
В конце апреля в Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.