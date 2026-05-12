Авиавласти Израиля призвали убрать военные самолеты США из аэропорта Бен-Гурион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.