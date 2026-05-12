Моди призвал школы Индии перейти на дистанционное обучение ради экономии

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NDTV, премьер-министр Индии Нарендра Моди на выступлении в Хайдарабаде призвал школы страны перейти на дистанционное обучение ради экономии топлива.

«Я также обращаюсь к школам с просьбой на некоторое время организовать занятия онлайн», – заявил он.

По данным телеканала, Моди ранее в понедельник предложил фактически вернуть часть ограничений эпохи пандемии COVID-19. Он призвал жителей работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и от заграничных поездок, подчеркнув, что такие шаги помогут снизить расход энергоресурсов.

Телеканал отмечает, что индийский премьер связал свои предложения с обострением ситуации вокруг Ирана, приведшей к фактической блокировке Ормузского пролива, через который идет почти половина поставок сырой нефти и около 60% СПГ в Индию. Страна импортирует почти 85% необходимого объема нефти, и резкий рост мировых цен уже ударил по стоимости топлива и промышленной продукции.

Министерство судоходства Индии сообщило о блокировке около 40 судов с нефтью, СПГ и другими стратегическими грузами в Ормузском проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее газовоз MT Sarv Shakti с партией СПГ и 20 членами экипажа на борту пересек Ормузский пролив по пути в индийский порт Вишакхапатнам.