TWZ сообщил о переходе линкоров класса Trump на ядерную энергию

ВМС США объявили о намерении оснастить будущие линкоры класса Trump ядерной силовой установкой, следует из ежегодного плана судостроения, передает TWZ.
В документе отмечается, что корабли будут обозначаться как BBGN – ядерные ракетные линкоры, а первый о такой разработке сообщил USNI News.
Проект предполагает строительство 15 линкоров Trump класса BBGN с 2028 по 2055 финансовые годы, при этом стоимость каждого судна предварительно оценена в 17 млрд долларов – дороже, чем у новых авианосцев класса Ford. Ожидается, что линкоры получат ядерные и обычные ракеты, гиперзвуковое вооружение, электромагнитную пушку, лазерные системы и обширный вертикальный пусковой комплекс на 128 ячеек.
ВМС подчеркивают, что корабли будут иметь неограниченную дальность плавания, высокую скорость и смогут выполнять функции командных центров, обеспечивая мощный ударный потенциал. Ядерная энергетика позволит интегрировать самые современные системы вооружения и электронного противодействия.
Ранее в марте бывший министр ВМС Джон Филан считал маловероятным переход линкоров на ядерную тягу, однако вскоре после его ухода администрация президента Дональда Трампа ускорила принятие решения о выборе ядерной энергетики. По словам Трампа, строительство новых кораблей станет приоритетом для наращивания боевых возможностей флота.
В настоящее время единственными надводными кораблями с ядерной энергетикой в составе флота США являются авианосцы классов Nimitz и Ford. Последний надводный боевой корабль с ядерной установкой был выведен из состава флота еще в 1990-х годах. В мире подобные корабли сейчас эксплуатируются только в России – это ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
