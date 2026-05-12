С подозрением на хантавирус изолированы четверо канадцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еще четверо граждан Канады, вернувшихся с круизного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, были помещены в изоляцию под наблюдением врачей на срок минимум в 21 день, сообщает РИА «Новости».

По словам главы минздрава Британской Колумбии Бонни Генри, все прибывшие чувствуют себя хорошо и симптомов заболевания не проявляют. Она подчеркнула, что при транспортировке пациентов у властей были четкие планы действий.

Вспышка смертельно опасного хантавируса была зарегистрирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. По информации телеканала CBC, ранее в Канаду уже вернулись трое граждан, также помещенные в изоляцию.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), хантавирус передается человеку только при тесном контакте с носителем инфекции, например, при совместном использовании личных вещей. На лайнере MV Hondius, по последним данным ВОЗ, заражение выявлено у девяти человек, среди которых есть граждане Франции и Канады.

В Нидерландах двенадцать сотрудников университетской клиники Radboudumc в Неймегене отправлены на шестинедельный карантин после контакта с зараженным пациентом, поскольку в больнице были нарушены протоколы биобезопасности при работе с анализами и утилизации биоматериалов. Врачи подчеркивают, что это мера предосторожности, а риск заражения оценивается как низкий.

Тем временем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во вторник проведет два межведомственных совещания по ситуации с хантавирусом. Такие меры связаны с выявлением инфекции у француженки, эвакуированной с MV Hondius, в то время как тесты еще четырех французских граждан с лайнера дали отрицательный результат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе.

Власти Испании эвакуировали с борта зараженного лайнера 94 человека.

Один из участников спасательной операции умер от сердечного приступа.