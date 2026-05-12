Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.
За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.
Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.
Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.
Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.
Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.
Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.
Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.