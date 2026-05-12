    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    12 мая 2026, 09:33 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе поднялась выше 570 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе увеличилась на 2%, достигнув показателя в 573 доллара за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок по индексу TTF, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили в весе 1,2%, а позднее показатель достиг 573,8 доллара за тыс. кубометров. Динамика рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 562,6 доллара.

    Весной газовый рынок показал высокую волатильность. Средние цены в марте подскочили почти на 60% из-за обострения ближневосточного конфликта, превысив 600 долларов за тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Исторически самые высокие показатели наблюдались в 2021 и 2022 годах. Абсолютный рекорд за все время работы европейских газовых хабов с 1996 года был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки в 540 долларов за тысячу кубометров.

    До этого обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    В конце апреля цена европейского топлива превысила 580 долларов за тысячу кубических метров.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    12 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters узнало об отказе Индии от российского СПГ из-за санкций

    Индия отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, подпадающего под санкции США, несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке, сообщили два источника, Reuters.

    «Это ставит под вопрос танкер, направляющийся в Индию, поскольку переговоры о разрешенных грузах продолжаются. Эта позиция подчеркивает тонкий баланс, который третий по величине в мире импортер и потребитель нефти пытается соблюсти между обеспечением поставок энергоносителей и избеганием поставок СПГ, на которые США ввели санкции», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Как сообщил один из источников, нежелание Индии разрешить выгрузку груза СПГ с российского завода «Портовая», находящегося под санкциями США и расположенного в Балтийском море, стало невозможным, несмотря на то, что в середине апреля в качестве пункта назначения была указана Индия.

    По словам источника, судно отслеживали, несмотря на то, что документы указывали на нероссийский характер груза.

    В середине апреля Reuters со ссылкой на данные LSEG о судоходстве сообщило, что танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направляется к терминалу импорта СПГ в Дахедже на западе Индии. По данным LSEG, сейчас судно вблизи сингапурских вод, и пункт назначения не указан.

    Индия, крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морским путем, сообщила заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину о своем решении не покупать СПГ, находящийся под санкциями, во время его визита 30 апреля, когда он встретился с индийскими официальными лицами, включая министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, сообщил один из источников.

    Это была их вторая встреча за последние два месяца, и Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров, добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg в апреле указывало на то, что Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ. При этом 10 мая Bloomberg сообщило о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз. Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив, а до этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    11 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Euractiv: ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины

    В Брюсселе приступили к созданию наглядного плана, демонстрирующего готовность европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия начала работу над картой, которая покажет конкретные предложения стран Евросоюза по военной помощи Киеву, передает ТАСС. По данным портала Euractiv, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили соответствующие запросы в столицы государств ЕС.

    На данный момент ответы получены менее чем от половины стран блока. Ситуация остается неоднозначной из-за отсутствия должной обратной связи, однако обсуждение проекта карты запланировано на вторник в рамках встречи министров обороны Евросоюза в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия приступила к привлечению средств на рынках капитала для кредитования Украины. До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш на военные нужды. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс спрогнозировал превращение страны в экономического «тигра» Европы.

    11 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник растут почти на 3%, превысив отметку 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Июньские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим газовым хабом Европы и расположен в Нидерландах, открыли торги на уровне 550,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2,6% выше предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». К 14.45 по московскому времени цена достигла 552 долларов, зафиксировав рост на 2,9%.

    Такая динамика расчетов сравнивается с ценой предыдущего торгового дня, которая составляла 536,5 доллара за тысячу кубометров.

    Ранее показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%.

    11 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    ЕК: Киев получил 9,1 млрд евро в июне

    До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш, большая часть которого пойдет на военные нужды и закупку беспилотников, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из общей программы финансирования в размере 90 млрд евро, сказал Уйвари, передает ТАСС.

    «Из этих денег 5,9 млрд евро пойдут на военные нужды и 3,2 млрд – на макрофинансовую помощь», – пояснил он.

    Также представитель ЕК пояснил, что первый военный транш направят на закупку беспилотников для армии на Украине. В настоящее время ведомство уже работает над программами приобретения оружия под следующие денежные переводы.

    В апреле послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перечисление Киеву 6 млрд евро на создание дронов.

    11 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    ЕК отказалась комментировать отставку главы Минобороны Латвии

    Еврокомиссия отказалась комментировать отставку министра обороны Латвии, связанную с инцидентом падения украинских беспилотников на территории страны.

    «Мы не комментируем национальную политику, это не наше дело», – сказал в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что расследование случаев падения дронов находится в компетенции национальных правительств. По словам Ренье, именно они должны определять, откуда исходит подобная угроза и как на нее реагировать.

    Напомним, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе с поста, связав свое решение с инцидентом с двумя беспилотниками у Резекне.

    Власти Латвии позвали на пост главы Минобороны работающего на Украине полковника Райвиса Мелниса.

    11 мая 2026, 21:41 • Новости дня
    Гаспарян заявил о признании Западом значимости работы Центра «ВОИН»

    Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян прокомментировал решение Европейского союза о введении санкций против Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» и его руководства.

    По его словам, усиление санкционной риторики Запада лишь подчеркивает значимость работы Центра, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «То, что западные структуры в очередной раз обращают пристальное внимание именно на патриотические и молодежные проекты, и в первую очередь на Центр «ВОИН», говорит само за себя. Подобные решения – это не давление, а признание: наша работа с подрастающим поколением дает результат, который нашим оппонентам не нравится и которого они откровенно опасаются», – отметил Гаспарян.

    Герой России подчеркнул, что Центр стал важной площадкой для школьников и студентов по всей стране. Здесь молодежь осваивает прикладные навыки, учится ответственности и командной работе, а также проходит настоящую школу мужества.

    Гаспарян выразил уверенность, что именно в нынешнем поколении молодых ребят – сила и будущее страны. Он заверил, что никакие санкции не собьют команду с курса, заданного президентом Владимиром Путиным, и работа по воспитанию молодежи будет продолжена.

    Напомним, Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    12 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Швеция призвала усилить санкции против России для склонения к переговорам

    Для стимулирования интереса Москвы к диалогу с Европой необходимо пересмотреть текущую стратегию взаимодействия и усилить санкционное давление, заявила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Стенергард.

    «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», – сказала Стенергард Euronews, передает РИА «Новости».

    Министр также добавила, что подобная смена стратегии потребует увеличения объемов поддержки Киева. Кроме того, Стенергард указала на важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею предоставления Евросоюзу мандата на мирные переговоры.

    12 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Политик Мема заявил о невозможности Каллас стать переговорщиком ЕС с Россией

    Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль.

    Мема заявил, что у него больше шансов стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии ЕС Каи Каллас, передает РИА «Новости». По словам Мемы, Каллас вовсе не сможет получить такую роль.

    Мема прокомментировал ситуацию после того, как Каллас допустила возможность стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Каллас заменить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на эту роль 9 мая предложил президент России Владимир Путин.

    Мема написал на своей странице в соцсети X: «Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах с Россией. У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Перед этим она исключила возможность назначения бывшего канцлера Германии европейским посредником.

    Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал антироссийскую риторику главы европейской дипломатии.

