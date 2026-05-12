В двух аэропортах Поволжья ввели ограничения

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов, указало ведомство в Max.
Ранее в Татарстане во вторник ввели режим беспилотной опасности.
Правнучка Владимира Ленина скоропостижно скончалась от острой инфекции
О трагическом событии рассказали представители подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», передает РИА «Новости». «Елена Ульянова скончалась восьмого мая в возрасте 47 лет», – говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Церемония прощания с усопшей пройдет в Митинском крематории, начало запланировано на 14.40 мск.
Умершая приходилась двоюродной правнучкой Владимиру Ленину, поскольку род продолжался по линии его младшего брата Дмитрия. Елена родилась в Москве в 1978 году, а с 1993 по 1997 год проходила обучение во Франции и США.
После возвращения в Россию женщина активно занималась общественной деятельностью и вступила в КПРФ. Последние годы жизни она посвятила работе в «Горках Ленинских», где проводила экскурсии и сохраняла историческое наследие семьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил сохранить Мавзолей на Красной площади в качестве исторического памятника.
Позицию властей республики озвучил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА «Новости». Политик попытался оправдать свое нежелание отвечать на антироссийские выпады Владимира Зеленского.
«Саммит Европейского политического сообщества – это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», – заявил Пашинян.
Он также отметил, что Армения является небольшой страной и не планирует вмешиваться в глобальные мировые процессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за высказываний украинского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества радушным приемом Владимира Зеленского.
Член ОП Григорьев объяснил отказ основателя Telegram Дурова поздравить россиян с 9 Мая
«Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.
«Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.
И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.
«Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.
Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.
«С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.
«Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.
Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии.
9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.
Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.
Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.
На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.
В бойкоте участвуют Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, пишет «Би-би-си», передает Ura.ru.
Часть вещателей объясняют свое решение военной операцией Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Ряд телеканалов при этом выдвигает обвинения в адрес израильских властей, называя происходящее геноцидом, однако Израиль эти утверждения категорически отвергает.
Другие участники дискуссии считают, что страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не должны участвовать в международном песенном конкурсе. По их мнению, присутствие Израиля и Украины может провоцировать политически мотивированное голосование, что ставит под сомнение принцип нейтральности соревнования.
Подобного масштаба протест в истории «Евровидения» был только однажды – в 1970 году, когда несколько стран также не приняли участие. Сам конкурс стартовал 10 мая в Вене, а финальный этап запланирован на 16 мая.
Ранее победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.
В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.
После пересечения границы в Челябинской области бесследно пропали два грузовика с крупными партиями нелегальных насекомых из Узбекистана, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Экстренные поиски автомобилей начались в соседней Оренбургской области.
«Водители не доставили пчел в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых – обязательная процедура для безопасности», – отмечает источник. Контрабанда насекомых из Средней Азии объясняется их низкой стоимостью по сравнению с российскими аналогами и готовностью к раннему медосбору из-за теплого климата на родине.
Эксперты предупреждают о серьезной угрозе для отечественного пчеловодства. Южные особи часто переносят смертельные инфекции и паразитов, способных уничтожить местные семьи и нарушить производство меда. Кроме того, узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы могут вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля по пути на карантин исчезла первая фура с агрессивными узбекскими пчелами.
Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.
Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.
Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.
Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.
Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Выдвинутый премьер-министром Петером Мадьяром кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань обозначил это приоритетной задачей. «Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», – заявил политик.
Потенциальный министр пояснил, что контракты носят закрытый характер, поэтому новое руководство приступит к их изучению в ближайшее время. Победившая на апрельских выборах партия «Тиса» выступает за постепенный отказ от российских энергоносителей и считает стоимость станции сильно завышенной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил готовность к открытому диалогу с венгерскими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал долгое возведение станции серьезным провалом властей страны.
Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus
«Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».
В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.
Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.
«Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.
«Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.
Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.
Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.
Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Французский лидер не сдержал эмоций и накричал на аудиторию, потребовав тишины для продолжения выступления, передает РИА «Новости».
Главу государства возмутило, что участники саммита громко общались между собой во время официальных выступлений. «Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», – заявил Макрон.
Он также подчеркнул, что подобное поведение является явным проявлением неуважения к спикерам и другим слушателям. Макрон предложил тем, кто хочет продолжить личные беседы, воспользоваться комнатами для переговоров или выйти на улицу.
Ранее Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.
В марте пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за программной речи о ядерном сдерживании.
Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.
«Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.
Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».
Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.
Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.
Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.
«Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации», – написал Гебрейесус в соцсетях, передает ТАСС.
По словам главы ВОЗ, после внезапного ухудшения состояния мужчины, сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Однако спасти сотрудника Гражданской гвардии не удалось – он скончался на месте.
Накануне сообщалось, что с судна MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса, эвакуировали 94 человека.
Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.
Ранее ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.
Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном
«На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.
Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.
Муджири получил 22 голоса членов Синода из 39.
Другие кандидаты, митрополитиы Иов и Григол, получили соответственно девять и семь голосов, один признан недействительным.
Выборы прошли в связи с кончиной в марте патриарха Илии Второго.
Сам избранный патриарх сказал, что интронизация пройдет 12 мая, в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного.
Песков: Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы
Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».
Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.
«Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.
В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.
Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.
Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве
Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.
«Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.
Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.
Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.