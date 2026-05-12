Израильская авиация за сутки атаковала 38 ливанских поселений

Израильская боевая авиация в понедельник нанесла удары по 38 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, передает РИА «Новости».
Ливанский военно-полевой источник уточнил: «Вражеской авиацией были атакованы 36 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны».
Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла 14 ливанских населённых пунктов. В приграничном городе Хиям израильские военные с помощью минирования разрушили несколько жилых домов.
По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта число погибших в результате израильских атак достигло 2879 человек, еще 8730 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана.
Минздрав республики заявил о гибели 2846 человек из-за массированных обстрелов.
Очередные удары израильской армии унесли жизни еще 41 человека вопреки действующему перемирию.