Полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету

Tекст: Катерина Туманова

В своем фильме, продюсером которого выступила компания Аффлека и Дэймона Artists Equity, актеры играют двух полицейских, которые раскрывают коррупцию в полицейском управлении Майами-Дейд после обнаружения 20 млн долларов, полученных от наркокартеля.

В судебном иске 55-летний Дэймон и 53-летний Аффлек обвиняются в клевете на реальных людей, которые, предположительно, послужили прототипами для этой истории, пишет Daily Mail.

Джейсон Смит и Джонатан Сантана – офицеры управления шерифа округа Майами-Дейд, и хотя их имена не упоминаются в фильме, они подали в суд на профсоюз актеров Artists Equity и продюсерскую компанию Бена и Мэтта Falco Productions за изображение персонажей правоохранительных органов в фильме «The Rip».

Согласно документам, полученным изданием Entertainment Weekly, в иске сказано, что лейтенант Дейн Думарс (Дэймон) и детектив-сержант Джей Ди Бирн (Аффлек) настолько близки с реальными Джейсоном и Джонатаном, что их киноизображение нанесло «существенный ущерб их личной и профессиональной репутации».

Согласно иску, фильм основан на реальном инциденте, произошедшем в июне 2016 года, когда Джейсон и Джонатан изъяли более 21 млн долларов, поэтому в иске указано на то, что «использование уникальных, нетипичных деталей расследования от 29 июня 2016 года в сочетании с местом действия в округе Майами-Дейд и изображением группы по борьбе с наркотиками создает вывод о том, что изображенные в фильме офицеры являются истцами».

В жалобе был отмечен ряд моментов из фильма, когда персонажи нарушают правила порядка действий, включая сцену, где альтер-эго Бена Аффлека убивает агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Фильм начинается с ремарки о том, что проект «основан на реальных событиях», но в жалобе заявлено, что, за исключением «того факта, что произошло преступление, события, изображенные в фильме, не имели места в реальности».

Согласно иску, перед принятием мер двое полицейских направили продюсерским компаниям письмо с подробным описанием предполагаемой клеветнической информации и потребовали «прекратили выпуск» фильма в декабре 2025 года.

Однако ответчики якобы не отвечали до выхода фильма «The Rip» в январе 2026 года, когда заявили, что «опасения необоснованы, поскольку в фильме сержант Смит не был назван, и не было никаких намеков на то, что истцы совершили какие-либо неправомерные действия».

Полицейские требуют возмещения ущерба и оплаты услуг адвокатов, а также «публичного опровержения и исправления», включая «добавление заметного дисклеймера» к фильму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Дэймон и Аффлек раскритиковали «культуру отмены».