CNN сообщил о планах Трампа возобновить удары по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп все чаще выражал недовольство позицией Тегерана на переговорах и в последние дни стал серьезнее обсуждать возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, отдельные помощники Трампа отмечали, что глава государства за последние недели стал более склоняться к идее военных действий. Причиной стал рост напряженности вокруг Ормузского пролива, который Иран частично заблокировал, а также внутренние разногласия среди иранского руководства, мешающие компромиссам в ядерных переговорах.

В администрации США обсуждаются различные подходы: представители Пентагона предлагают точечные удары, чтобы усилить давление на Тегеран и вынудить его к уступкам. В то же время часть советников считает необходимым дать шанс дипломатии и продолжать переговоры.

В понедельник Трамп провел встречу с командой по вопросам национальной безопасности в Белом доме, где рассматривались возможные сценарии дальнейших действий по отношению к Ирану. По данным источников CNN, окончательное решение не будет принято до его визита в Китай, запланированного на вторник.

