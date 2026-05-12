CENTCOM сообщило о пролете B-1B Lancer над Ближним Востоком

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X о пролете стратегического бомбардировщика B-1B Lancer над Ближним Востоком 9 мая, передает РИА «Новости». Командование опубликовало фотографию самолета во время выполнения тренировочной миссии.
В опубликованном сообщении отмечается, что полет был частью тренировочной программы. Конкретные районы полета стратегического бомбардировщика не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные восстановили списанный стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
Ранее пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над Ираном.
До этого два бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный двадцатичасовой вылет с применением высокоточных авиабомб.