Ракета SpaceX вывела на орбиту американские разведывательные спутники

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американская корпорация осуществила очередной запуск в интересах Пентагона, передает ТАСС.

Старт состоялся с территории базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

Спустя несколько минут после взлета первая ступень ракеты совершила посадку. Этот ускоритель использовался уже в девятый раз, что позволяет разработчикам существенно снижать стоимость космических миссий.

Нынешняя миссия под кодовым названием NROL-172 стала вторым подобным запуском в 2026 году. Деятельность управления военно-космической разведки США носит строго засекреченный характер, поэтому точные параметры и назначение выведенных аппаратов не раскрываются.

В декабре SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9.

До этого американская компания также проводила запуск носителя со спутниками для задач Национального управления военно-космической разведки США.