Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года

Tекст: Катерина Туманова

«Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор». Джей Ди – идеальный кандидат. Это был идеальный выбор», –приводит The Hill слова Трампа во время ужина в Розовом саду с представителями правоохранительных органов в честь Национальной недели полиции.

Американский президент заявил, что считает Рубио и Вэнса командой мечты.

«Но это мелочи. Это не значит, что я вас поддерживаю ни при каких обстоятельствах. Но знаете,.. мне кажется, это звучит как намек на кандидат в президенты и кандидата в вице-президенты», – добавил он.

Рубио выдвинул свою кандидатуру в президенты еще в 2016 году, но приостановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. Он вернулся в Сенат, где и проработал до того, как присоединиться ко второй администрации Трампа.

Вэнс находился в середине своего первого срока в верхней палате парламента, прежде чем Трамп пригласил его присоединиться к своей президентской команде.

Оба кандидата подвергались серьезным вопросам относительно своих намерений на 2028 год, но ни один из них не заявил о намерении начать президентскую кампанию. Вместо этого они сказали, что их цель – сосредоточиться на работе нынешней администрации.

Однако в декабре Рубио заявил Vanity Fair, что он будет «одним из первых, кто поддержит» Вэнса, если вице-президент будет баллотироваться в Белый дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в 2025 году заявил, что не намерен участвовать в выборах президента 2028 года. Тогда же он назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту. В августе 2025 года американский лидер сообщил о вероятном выдвижении Вэнса в качестве кандидата в президенты США.