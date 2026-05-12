    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    12 мая 2026, 05:08 • Новости дня

    Швеция призвала усилить санкции против России для склонения к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для стимулирования интереса Москвы к диалогу с Европой необходимо пересмотреть текущую стратегию взаимодействия и усилить санкционное давление, заявила глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Стенергард.

    «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», – сказала Стенергард Euronews, передает РИА «Новости».

    Министр также добавила, что подобная смена стратегии потребует увеличения объемов поддержки Киева. Кроме того, Стенергард указала на важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею предоставления Евросоюзу мандата на мирные переговоры.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса
    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков объяснил, почему посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    11 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.

    «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

    Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.

    11 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас

    Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.

    «Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.

    Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.

    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    11 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    WP: Европа отказалась поставлять ракеты Patriot на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники (WP).

    По данным WP, у Украины практически закончились ракеты типа PAC-3 для этих систем ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечает газета, администрация президента США в начале года пыталась убедить европейских партнеров поделиться своими запасами ракет для Patriot, однако некоторые страны ответили отказом именно из-за риска снизить уровень собственной безопасности.

    Представитель Пентагона сообщил изданию, что перечень вооружений, которые можно закупить по инициативе PURL – программе ускоренных поставок вооружения через взносы членов НАТО, – согласовывается с Киевом, Европейским командованием ВС США и руководством оборонного ведомства, чтобы минимизировать риски для американской боеготовности.

    Источники газеты также добавили, что техника, предоставляемая через механизм PURL, не соответствует тем возможностям, которые Украина считает необходимыми для эффективной работы своей ПВО.

    В январе Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot.

    11 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Европейские газовые хранилища заполнились более чем на треть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%, составив порядка 35 млрд кубометров топлива.

    К десятому мая текущего года резервуары европейских государств оказались заполнены на 35,05%, передает ТАСС.

    Эти показатели рассчитаны на основе статистики ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    Общий объем энергоносителя в подземных хранилищах европейских столиц оценивается примерно в 35 млрд кубических метров.

    При этом чистая разница между закачкой и отбором топлива с начала летнего сезона в апреле 2026 года уже превысила семь млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая страны Евросоюза пополнили свои подземные резервуары более чем на 6 млрд кубометров газа. В середине марта уровень запасов в европейских хранилищах опускался ниже 29%.

    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    11 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Euractiv: ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брюсселе приступили к созданию наглядного плана, демонстрирующего готовность европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия начала работу над картой, которая покажет конкретные предложения стран Евросоюза по военной помощи Киеву, передает ТАСС. По данным портала Euractiv, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили соответствующие запросы в столицы государств ЕС.

    На данный момент ответы получены менее чем от половины стран блока. Ситуация остается неоднозначной из-за отсутствия должной обратной связи, однако обсуждение проекта карты запланировано на вторник в рамках встречи министров обороны Евросоюза в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия приступила к привлечению средств на рынках капитала для кредитования Украины. До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш на военные нужды. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс спрогнозировал превращение страны в экономического «тигра» Европы.

    11 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    ЕК: Киев получил 9,1 млрд евро в июне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш, большая часть которого пойдет на военные нужды и закупку беспилотников, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из общей программы финансирования в размере 90 млрд евро, сказал Уйвари, передает ТАСС.

    «Из этих денег 5,9 млрд евро пойдут на военные нужды и 3,2 млрд – на макрофинансовую помощь», – пояснил он.

    Также представитель ЕК пояснил, что первый военный транш направят на закупку беспилотников для армии на Украине. В настоящее время ведомство уже работает над программами приобретения оружия под следующие денежные переводы.

    В апреле послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перечисление Киеву 6 млрд евро на создание дронов.

    11 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    ЕК отказалась комментировать отставку главы Минобороны Латвии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия отказалась комментировать отставку министра обороны Латвии, связанную с инцидентом падения украинских беспилотников на территории страны.

    «Мы не комментируем национальную политику, это не наше дело», – сказал в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что расследование случаев падения дронов находится в компетенции национальных правительств. По словам Ренье, именно они должны определять, откуда исходит подобная угроза и как на нее реагировать.

    Напомним, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе с поста, связав свое решение с инцидентом с двумя беспилотниками у Резекне.

    Власти Латвии позвали на пост главы Минобороны работающего на Украине полковника Райвиса Мелниса.

