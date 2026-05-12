    12 мая 2026, 01:06 • Новости дня

    В поселке Катангли Сахалинской области произошел естественный выход нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В Независимой нефтегазовой компании (ННК) сообщили, что в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность, на место прибыл глава района Сергей Гурьянов, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

    «По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство региона держит на контроле ситуацию разливом нефти в поселке Катангли Ногликского района», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что специалисты ННК приступила к ликвидации разлива нефти.

    Во вторник в Катангли прибывают специалисты Росприроднадзора, чтобы оценить масштабы ситуации и установить точные причины произошедшего.

    В правительстве региона добавили, что министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а руководителю агентства по делам ГО и ЧС выделить специализированное оборудование из материального резерва Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильных дождей вредные вещества частично достигли акватории Черного моря. Ранее спасатели локализовали разлив топлива в реке Туапсе, а в конце апреля на пляжах Туапсе установили заграждения после масштабного разлива нефти.

    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    Член ОП Григорьев объяснил отказ основателя Telegram Дурова поздравить россиян с 9 Мая

    @ IMAGO/Eventpress/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    11 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

    «Заявление кредитора Березовского Филиппа Юрьевича о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) Шульгина Арсения Александровича банкротом поступило в суд 8 мая», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Ранее суд уже взыскал с Шульгина в пользу предпринимателя Филиппа Березовского сумму долга по трем договорам займа. По данным СМИ, сын занимался проектами по привлечению инвестиций в майнинг криптовалют и импорт автомобилей из Китая в Россию.

    В апреле арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель, супругу бывшего фармацевтического магната Бориса Шпигеля, и запустил продажу ее имущества на погашение многомиллиардных долгов.

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    ЕС ввел санкции против «Орленка» и Нахимовского военно-морского училища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков объяснил, почему посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    11 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии султан Ибрагим сообщил, что после визита в Россию его автопарк пополнил российский лимузин Aurus Senat.

    Монарх посетил Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    «Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», – сообщил король Ибрагим в соцсетях.

    Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. В сообщении отмечается, что автомобили марки Aurus известны своим сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности.

    В 2024 году северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    В январе президент Палестины Махмуд Аббас использовал черный Aurus во время визита в Москву.

    11 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Росатом пообещал ответить Венгрии на вопросы по АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом готов ответить Венгрии на вопросы по АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2» сразу после утверждения нового состава правительства Венгрии.

    Такое заявление последовало в ответ на слова кандидата на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня о возможном пересмотре условий соглашения по «Пакш-2», передает ТАСС.

    Лихачев подчеркнул, что у Росатома уникальный опыт в экспортном строительстве атомных электростанций и глубокое понимание экономики подобных проектов. По его словам, все расчеты и обоснования компания готова предоставить венгерской стороне при необходимости. Он пояснил, что договоры в сфере атомной энергии традиционно непубличны из-за специфики отрасли.

    Глава Росатома заверил, что после формирования нового правительства венгерские специалисты смогут ознакомиться со всеми документами и задать интересующие вопросы. Лихачев также отметил, что российская и венгерская стороны преследуют одну цель – реализовать проект «Пакш-2» максимально быстро, качественно и по оптимальной цене.

    Напомним, кандидат на пост главы Минэкономики Венгрии Иштван Капитань сообщил, что Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома.

    В апреле глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    11 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Замначальника уголовного розыска Петербурга арестован в Москве за разбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое в особо крупном размере.

    Информация об аресте содержится в электронной базе суда, ее подтвердили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    «Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Лаврищев арестован в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере», – заявили представители силовых структур.

    Дело связано с событиями декабря 2022 года, когда, согласно материалам следствия, Максим Чачин и его соучастники подъехали к зданию следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России. Там они представились мужчине лицами, действовавшими от имени его брата, и предложили покинуть помещение следственного отдела вместе с денежными средствами. Мужчина отказался идти с ними добровольно.

    Позже, как установили следователи, фигуранты совершили грабеж на сумму в 300 тыс. долларов, что по курсу составляло около 18,3 млн рублей.

    В апреле замглавы полиции Красноярска задержали по делу о миллионной афере.

    В прошлом году на Урале арестовали полицейского и бизнесмена за легализацию 2 тыс. мигрантов.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не котов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

