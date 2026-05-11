    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонние отношения между Россией и США остаются на нулевом уровне, заявил помощник президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    «Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что шаги по улучшению отношений должны исходить в том числе и от США, однако «они пока этих шагов не делают».

    Ранее Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина принять президента США в Москве. Он также сообщил о постоянных контактах помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    9 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России
    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

    Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

    Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    9 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно

    Tекст: Вера Басилая

    Стороны согласовали прекращение огня между Россией и Украиной по 11 мая включительно, а обмен пленными пройдет по формуле «тысяча на тысячу» в ближайшие дни, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Представители администраций России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей, передает РИА «Новости». Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа.

    «Договорились не до 11-го, а по 11 (мая)», – уточнил помощник президента РФ. В этот период стороны планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

    В Москве рассчитывают, что американский лидер сможет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения режима тишины.

    Ушаков назвал надежду президента США на продление перемирия с Киевом неподкрепленной реальной обстановкой, отметив, что этому мешает неспособность киевских властей не нарушать режим прекращения огня. По его словам, возможность продолжительного перемирия зависит не только от американского лидера, но и от двух других сторон, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина и главы США в Китае 14 и 15 мая. Помощник российского лидера назвал проведение таких переговоров в Пекине нереальным.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

    Американский лидер выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    При этом других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы достигнуто не было.

    9 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Песков заявил об ожидании США быстрых результатов по переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, однако добиться этого не так просто из-за сложности самого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, США рассчитывают на быстрый прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако этот процесс требует значительных усилий и детальной проработки, передает «Звезда».

    «Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», – заявил Песков.

    Он отметил, что несмотря на желание американской стороны ускорить процесс, вопрос урегулирования затрагивает большое количество нюансов. Он подчеркнул, что подобные переговоры не могут быть завершены мгновенно и требуют серьезной подготовки и обсуждения.

    Кроме того, Песков сообщил, что на данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, никаких соответствующих сигналов не поступало.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинское урегулирование длительным процессом.

    Представитель Кремля опроверг обвинения в намеренном затягивании Москвой переговорного процесса.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины.

    8 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая днем Победы во Второй мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании 8 мая 2026 года днем победы во Второй мировой войне.

    В США 8 мая 2026 года официально объявлен днем Победы во Второй мировой войне, передает РИА «Новости». Документ был опубликован администрацией президента.

    Следует отметить, что президенты США каждый год издают прокламации к этой дате. В 2025 году американский президент изменил официальное наименование 8 мая с «Дня победы в Европе» на «День Победы во Второй мировой войне» и в 2026 году продолжил поддерживать этот подход.

    В тексте прокламации глава Белого дома не упомянул вклад СССР в победу над нацизмом.

    В документе отмечается: «В день победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников».

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом.

    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    9 мая 2026, 21:49 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора очень достойно говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество России и США в борьбе против нацизма, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин раскрыл подробности недавнего телефонного разговора со своим американским коллегой, передает РИА «Новости».

    «В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о девятом мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», – заявил Владимир Путин.

    Путин также сообщил, что инициатива Трампа по перемирию возникла после обсуждения безопасности американского посольства в Киеве. По его словам, российская сторона предупредила о рисках для дипломатических учреждений и попросила обеспечить безопасность посольства США.

    «Все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков», – сказал российский лидер журналистам, комментируя инициативу президента США.

    В результате «возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными».

    «В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов Америки, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня», – отметил Путин.

    «Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – добавил Путин.

    Россия поддержала инициативу американского лидера о перемирии с 9 по 11 мая.

    Стороны согласовали проведение обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

    До этого главы государств обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    9 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Ушаков: Новых договоренностей о перемирии ко Дню Победы не достигнуто

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы не было достигнуто, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Нет, была договоренность, о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 мая», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Напомним, Москва поддержала инициативу Вашингтона о прекращении огня с 9 по 11 мая и обмене пленными. После этого США выразили желание продлить сроки этого трехдневного соглашения.

    9 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Ушаков: Москва и Вашингтон активизировали переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская и американская стороны активизировали контакты на фоне угроз украинского руководства, что позволило достичь договоренности о перемирии на День Победы, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева, активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Дипломат добавил, что зарубежные лидеры с пониманием отнеслись к позиции Москвы относительно возможных террористических акций со стороны украинских властей.

    Ушаков также обратил внимание на то, что ударов по Красной площади не последовало. В связи с этим Россия не стала наносить массированный ответный ракетный удар по Киеву.

    Кроме того, в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу возникла пауза. По словам помощника президента, сроки возобновления дискуссий пока неизвестны, а договоренностей о следующем раунде нет. Он отметил, что украинская сторона прекрасно понимает, какие шаги ей необходимо предпринять для успешного продолжения диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. МИД указывал на нервную реакцию киевского режима по поводу празднования на Красной площади.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    Чернышов: Американские конгрессмены подтвердили готовность посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сообщил о принципиальном согласии американских конгрессменов приехать в Москву, хотя конкретные даты визита пока не определены.

    Американские конгрессмены подтвердили свое намерение посетить Москву и отдать дань памяти у Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, визит состоится, если представители так называемого глубинного государства в США не предпримут попыток сорвать поездку.

    «Они приедут, я думаю, что если глубинное государство и глубинные политики глубинного государства им не помешают, не сорвут этот визит, они обязательно приедут, и я уверен, что одна из точек будет, по их желанию, конечно же, это Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, поэтому здесь, я думаю, никаких проблем нет», – заявил Чернышов.

    Он отметил, что конкретные даты визита пока не согласованы, однако принципиальное согласие американской стороны уже получено. Чернышов подчеркнул, что инициатива посещения Могилы Неизвестного Солдата исходит от самих конгрессменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами Конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Депутаты Госдумы прибыли в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Тогда Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.

    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава СПЧ объяснил правила работы с нежелательными университетами США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Включение ряда ведущих американских университетов в перечень нежелательных организаций в России не повлияет на возможность российских ученых изучать результаты их исследований, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    Он подчеркнул, что закон запрещает вести совместные проекты, финансировать или получать деньги от таких организаций, а также учиться в этих вузах гражданам России, передает РБК.

    Фадеев отметил, что в университетах, например в Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) работают десятки нобелевских лауреатов. Он заявил: «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс». При этом он подчеркнул: если статья опубликована в издании нежелательного вуза, нужно обязательно указать этот статус в публикации.

    Отдельно Фадеев выделил Йельский университет (включен в реестр нежелательных организаций), отмечая, что там существуют курсы подготовки организаторов «цветных революций», и призвал россиян воздержаться от обучения и работы в подобных заведениях. Он также порекомендовал при любых сомнениях консультироваться с ФСБ или прокуратурой.

    Минюст ведет реестр нежелательных организаций. За последний год в него включены восемь университетов, шесть из которых находятся в США, последним стал Стэнфордский университет. Эксперты ранее пояснили, что для выпускников, закончивших эти университеты до их признания нежелательными, угрозы преследования нет, однако теперь сотрудничество, обмен программами и совместные публикации под строгим запретом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американского образовательного учреждения Tufts University. Министерство юстиции России внесло Йельский университет в аналогичный перечень. За обучение в данном заведении россиянам грозит уголовное преследование со сроком до пяти лет лишения свободы.

    10 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер могут уже скоро приехать в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, и Джаред Кушнер, американский бизнесмен и зять Дональда Трампа, могут в ближайшее время посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил: «Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», передают «Вести».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

