    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    11 мая 2026, 18:51 • Новости дня

    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять европейских стран отказались участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2026» в знак протеста против допуска Израиля.

    В бойкоте участвуют Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, пишет «Би-би-си», передает Ura.ru.

    Часть вещателей объясняют свое решение военной операцией Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Ряд телеканалов при этом выдвигает обвинения в адрес израильских властей, называя происходящее геноцидом, однако Израиль эти утверждения категорически отвергает.

    Другие участники дискуссии считают, что страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не должны участвовать в международном песенном конкурсе. По их мнению, присутствие Израиля и Украины может провоцировать политически мотивированное голосование, что ставит под сомнение принцип нейтральности соревнования.

    Подобного масштаба протест в истории «Евровидения» был только однажды – в 1970 году, когда несколько стран также не приняли участие. Сам конкурс стартовал 10 мая в Вене, а финальный этап запланирован на 16 мая.

    Ранее победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

    10 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава азербайджанского государства резко раскритиковал иностранных политиков, посещающих армянскую столицу, указав на их бездействие в период обострения ситуации в 2020 году.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал визиты представителей европейских стран в соседнюю республику, передает РИА «Новости». По его мнению, звучащие там высказывания не имеют под собой реальной основы.

    «Если бы у них были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», – сказал Алиев.

    Политик также отметил низкий уровень доверия к этим деятелям на родине. Он подчеркнул, что коэффициент внутренней поддержки подобных европейских лидеров в собственных странах составляет всего 10-15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европейский парламент в саботаже мирного процесса на Кавказе.

    Азербайджанский лидер предупредил об опасности западного подстрекательства к новому конфликту.

    Ранее он охарактеризовал слова европейских дипломатов об агрессивных планах Баку инсинуациями.

    Комментарии (6)
    11 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Выдвинутый премьер-министром Петером Мадьяром кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань обозначил это приоритетной задачей. «Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», – заявил политик.

    Потенциальный министр пояснил, что контракты носят закрытый характер, поэтому новое руководство приступит к их изучению в ближайшее время. Победившая на апрельских выборах партия «Тиса» выступает за постепенный отказ от российских энергоносителей и считает стоимость станции сильно завышенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил готовность к открытому диалогу с венгерскими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал долгое возведение станции серьезным провалом властей страны.

    Комментарии (21)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами объясняет усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО, заявила вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что инициатива Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Ереване на саммите Европейского политического сообщества «легко объяснима».

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    «Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», – заявила Бочоришвили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский инициировал встречу с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в Ереване. После этих переговоров глава правительства Грузии выразил готовность максимально восстановить двусторонние отношения. Грузинские эксперты объяснили активность украинского лидера на Южном Кавказе поиском поддержки.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см

    Tекст: Ольга Иванова

    В преданных огласке служебных записках ФБР зафиксированы показания очевидцев о неопознанных летательных аппаратах и выходящих из них существах ростом около 120 сантиметров.

    Рассекреченные в рамках президентской кампании Дональда Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах, сообщают «Вести» со ссылкой на The Sun.

    Согласно записям, из аппаратов выходили неизвестные создания ростом около 120 сантиметров. Среди обломков кораблей специалисты также обнаружили микроскопические сферы, состоящие из неизученного металла.

    В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 1965 год. В документах этот период обозначен как «год наибольшего числа наблюдений НЛО». Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира.

    Очевидцы заявляли, что рост загадочных фигур составлял от 107 до 122 сантиметров. При этом существа были облачены в специальные защитные костюмы с закрытыми шлемами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации.

    Опубликованные оборонным ведомством данные привлекли внимание 340 млн пользователей Сети.

    Комментарии (15)
    11 мая 2026, 15:47 • Новости дня
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян объяснил, почему не стал критиковать угрозы Зеленского атаковать парад в Москве на 9 Мая на прошедшем в Ереване саммите.

    Позицию властей республики озвучил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА «Новости». Политик попытался оправдать свое нежелание отвечать на антироссийские выпады Владимира Зеленского.

    «Саммит Европейского политического сообщества – это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», – заявил Пашинян.

    Он также отметил, что Армения является небольшой страной и не планирует вмешиваться в глобальные мировые процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за высказываний украинского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества радушным приемом Владимира Зеленского.

    Комментарии (15)
    11 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    @ Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы разыскивают два большегрузных автомобиля, которые тайно ввезли опасных насекомых из Средней Азии и не прибыли на обязательный санитарный контроль.

    После пересечения границы в Челябинской области бесследно пропали два грузовика с крупными партиями нелегальных насекомых из Узбекистана, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Экстренные поиски автомобилей начались в соседней Оренбургской области.

    «Водители не доставили пчел в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых – обязательная процедура для безопасности», – отмечает источник. Контрабанда насекомых из Средней Азии объясняется их низкой стоимостью по сравнению с российскими аналогами и готовностью к раннему медосбору из-за теплого климата на родине.

    Эксперты предупреждают о серьезной угрозе для отечественного пчеловодства. Южные особи часто переносят смертельные инфекции и паразитов, способных уничтожить местные семьи и нарушить производство меда. Кроме того, узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы могут вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля по пути на карантин исчезла первая фура с агрессивными узбекскими пчелами.

    Комментарии (8)
    11 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами

    Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

    @ Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти активно обсуждают взаимную отмену туристических ограничений с тремя новыми государствами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    «На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

    Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Каркассоне четыре активистки Femen прервали патриотическую церемонию, обнажив грудь прямо во время выступления местного мэра от правой партии Кристофа Бартеса.

    Торжественное мероприятие проходило у главного собора города в присутствии не более 200 зрителей, передает РИА «Новости».

    Перед собравшимися выступал мэр Кристоф Бартес, представляющий правую партию «Национальное объединение».

    Инцидент продлился всего несколько секунд. Как отмечает французское издание Independant, «четыре активистки-феминистки прервали на некоторое время в воскресенье 10 мая выступление мэра Кристофа Бартеса во время «патриотической» церемонии в честь Жанны д'Арк в Каркассоне».

    Обнажив грудь, протестующие выкрикивали феминистские лозунги, направленные против консервативной партии. Сами участницы движения Femen предупредили, что за этой первой акцией в городе обязательно последуют другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Мадриде.

    Другие участницы этого феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Комментарии (6)
    11 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет

    Правнучка Владимира Ленина скоропостижно скончалась от острой инфекции

    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла от инфекционного заболевания.

    О трагическом событии рассказали представители подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», передает РИА «Новости». «Елена Ульянова скончалась восьмого мая в возрасте 47 лет», – говорится в официальном сообщении.

    В пресс-службе  уточнили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Церемония прощания с усопшей пройдет в Митинском крематории, начало запланировано на 14.40 мск.

    Умершая приходилась двоюродной правнучкой Владимиру Ленину, поскольку род продолжался по линии его младшего брата Дмитрия. Елена родилась в Москве в 1978 году, а с 1993 по 1997 год проходила обучение во Франции и США.

    После возвращения в Россию женщина активно занималась общественной деятельностью и вступила в КПРФ. Последние годы жизни она посвятила работе в «Горках Ленинских», где проводила экскурсии и сохраняла историческое наследие семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил сохранить Мавзолей на Красной площади в качестве исторического памятника.

    Комментарии (2)
    11 мая 2026, 03:16 • Новости дня
    ЦИК Армении подтвердил отказ открывать избирательные участки за рубежом
    @ Gevorg Ghazaryan/Li Ming/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    Гукасян указала на изменения, внесенных в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. «На территории дипломатических учреждений Армении за рубежом не открываются избирательные участки для голосования. Гражданин Армении может совершить волеизъявление лишь при физическом присутствии на территории Армении, согласно действующему законодательству страны», – приводит ее слова ТАСС.

    Исключение сделано лишь для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей. Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока. Премьер-министр Никол Пашинян отказался от поездки на парад Победы в Москву из-за старта избирательной кампании. Ранее депутаты парламента Грузии приняли аналогичные поправки об обязательном личном присутствии в стране на голосовании.

    Комментарии (13)
    11 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пашинян заявил о спланированном выходе Армении из ЕАЭС
    @ Thomas Trutschel/IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза будет тщательно спланированным шагом, исключающим любые неожиданности для партнеров, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

    Армения не намерена покидать Евразийский экономический союз внезапно, сказал Пашинян, передает ТАСС.

    Все действия правительства будут предсказуемыми и прозрачными.

    «Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны», – подчеркнул политик.

    Кроме того, глава армянского кабмина сообщил, что пропустит предстоящий саммит организации в Астане, намеченный на 28 мая. Он пояснил, что заранее предупредил об этом президента России Владимира Путина во время апрельского визита в Москву.

    Вместо него армянскую делегацию на заседании Высшего Евразийского экономического совета возглавит вице-премьер Мгер Григорян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Комментарии (9)
    11 мая 2026, 03:58 • Новости дня
    Возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году количество возвращающихся в Россию соотечественников оказалось в четыре раза выше, чем годом ранее, сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

    «Еще одна тенденция – рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», – приводит слова дипломата ТАСС.

    По словам представителя ведомства, главными мотивами для смены места жительства выступают бытовая дискриминация и агрессивная русофобия. Важную роль сыграло введение института репатриации с начала 2024 года, предлагающего переселенцам различные льготы и меры социальной поддержки.

    Программа содействия добровольному переселению работает 19 лет. За период с 2007 по 2025 год в страну переехали свыше 1,25 млн человек, при этом качество отбора кандидатов постоянно повышается за счет обязательного языкового тестирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три квартала 2025 года в Россию по программе переселения вернулись более 21 тыс. соотечественников. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил рост числа заявок на переезд от граждан западных стран. Президент России Владимир Путин освободил репатриантов из ряда государств от обязательного подтверждения знания русского языка.

    Комментарии (11)
    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Политолог Корнилов: Москва может не признать выборы в Армении

    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    Комментарии (13)
    11 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии
    @ president.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский 57-летний Шио (Муджири), выпускник Московской духовной академии, избран 11 мая новым патриархом Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Муджири получил 22 голоса членов Синода из 39.

    Другие кандидаты, митрополитиы Иов и Григол, получили соответственно девять и семь голосов, один признан недействительным.

    Выборы прошли в связи с кончиной в марте патриарха Илии Второго.

    Сам избранный патриарх сказал, что интронизация пройдет 12 мая, в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны Латвии возглавит работающий на Украине полковник

    Власти Латвии позвали на пост главы минобороны работающего на Украине полковника

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидента с рухнувшими беспилотниками оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидента с падением беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    На его место предложена кандидатура полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работает на Украине.

    «Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», – сообщила глава латвийского правительства.

    По ее мнению, недавнее падение беспилотников продемонстрировало неспособность политиков в руководстве оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства. Силиня подчеркнула, что такая ситуация недопустима, особенно на фоне увеличения военного бюджета страны до почти 5% ВВП.

    Ранее в латвийском Резекне беспилотник разбился на территории объекта хранения нефтепродуктов.

    Несмотря на заявления Спрудса о том, что дрон мог быть украинским, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста.

    Кроме того, в конце марта в Латвии уже падал и взрывался украинский беспилотник, ответственность за который Рига также пыталась возложить на Москву.

    Отметим, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс уже объявил об уходе с поста из-за инцидента с беспилотниками.

    Комментарии (4)
