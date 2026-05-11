От участия в «Евровидении» отказались пять стран

Tекст: Валерия Городецкая

В бойкоте участвуют Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, пишет «Би-би-си», передает Ura.ru.



Часть вещателей объясняют свое решение военной операцией Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Ряд телеканалов при этом выдвигает обвинения в адрес израильских властей, называя происходящее геноцидом, однако Израиль эти утверждения категорически отвергает.

Другие участники дискуссии считают, что страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не должны участвовать в международном песенном конкурсе. По их мнению, присутствие Израиля и Украины может провоцировать политически мотивированное голосование, что ставит под сомнение принцип нейтральности соревнования.

Подобного масштаба протест в истории «Евровидения» был только однажды – в 1970 году, когда несколько стран также не приняли участие. Сам конкурс стартовал 10 мая в Вене, а финальный этап запланирован на 16 мая.

Ранее победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.