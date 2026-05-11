Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

Политолог Корнилов: Москва может не признать выборы в Армении

Tекст: Олег Исайченко

«Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

«Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.