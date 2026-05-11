    11 мая 2026, 18:30 • Новости дня

    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для российского военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.

    «Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот», – сказала Каллас, передает ТАСС. По ее словам, сейчас принято решение переходить к принятию санкций в рабочем режиме, постепенно, без согласования крупных пакетов.

    Она отметила, что любые меры, ограничивающие доходы России, будут приниматься постоянно.

    В апреле страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.

    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    11 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.

    «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

    Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.

    11 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас

    Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.

    «Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.

    Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    11 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

    «Заявление кредитора Березовского Филиппа Юрьевича о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) Шульгина Арсения Александровича банкротом поступило в суд 8 мая», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Ранее суд уже взыскал с Шульгина в пользу предпринимателя Филиппа Березовского сумму долга по трем договорам займа. По данным СМИ, сын занимался проектами по привлечению инвестиций в майнинг криптовалют и импорт автомобилей из Китая в Россию.

    В апреле арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель, супругу бывшего фармацевтического магната Бориса Шпигеля, и запустил продажу ее имущества на погашение многомиллиардных долгов.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    11 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии султан Ибрагим сообщил, что после визита в Россию его автопарк пополнил российский лимузин Aurus Senat.

    Монарх посетил Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    «Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», – сообщил король Ибрагим в соцсетях.

    Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. В сообщении отмечается, что автомобили марки Aurus известны своим сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности.

    В 2024 году северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    В январе президент Палестины Махмуд Аббас использовал черный Aurus во время визита в Москву.

    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    11 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Европейские газовые хранилища заполнились более чем на треть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%, составив порядка 35 млрд кубометров топлива.

    К десятому мая текущего года резервуары европейских государств оказались заполнены на 35,05%, передает ТАСС.

    Эти показатели рассчитаны на основе статистики ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    Общий объем энергоносителя в подземных хранилищах европейских столиц оценивается примерно в 35 млрд кубических метров.

    При этом чистая разница между закачкой и отбором топлива с начала летнего сезона в апреле 2026 года уже превысила семь млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая страны Евросоюза пополнили свои подземные резервуары более чем на 6 млрд кубометров газа. В середине марта уровень запасов в европейских хранилищах опускался ниже 29%.

    11 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Аналитик Меркурис констатировал провал антироссийской политики Запада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Слова президента Владимира Путина об украинском урегулировании и отношениях с Евросоюзом продемонстрировали крах попыток западных стран ослабить Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Высказывания российского лидера ясно указывают на провал этой стратегии, сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    «Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», – подчеркнул аналитик.

    Он добавил, что глава государства четко изложил бескомпромиссную позицию по разрешению украинского кризиса и возможностям нормализации диалога с западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило это предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    10 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Frontex предупредило о грядущем наплыве контрабандного оружия с Украины

    Пограничное агентство ЕС спрогнозировало рост контрабанды оружия с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание украинского конфликта грозит Европе масштабным наплывом контрабандного оружия, которое может оказаться в арсенале террористов и криминальных группировок, заявил один из исполнительных директоров пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес.

    Риск незаконного оборота арсеналов многократно возрастет после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес подчеркнул, что ситуация создаст прямую угрозу безопасности региона.

    «Я считаю, что риск особенно высок после режима прекращения огня или мира. Тогда в стране будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может стать проблемой безопасности для Европы», – заявил он каналу Welt.

    Современные боевые системы рискуют оказаться в руках террористов и организованных преступных группировок. Европейские силовики уже начали подготовку к грядущему кризису.

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь ранее сообщал о неизбежном росте преступности. Варшава ожидает увеличения объемов контрабанды и наплыва бывших украинских военных с нарушениями психики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с украинской территории после завершения боевых действий.

    Криминальные структуры в странах Восточной Европы массово закупают военную технику из Сумской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли вооружениями.

    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

