Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Предложение привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к диалогу вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». При этом официальные ответы российской стороне пока не поступали.

«У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.

«Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.