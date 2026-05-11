  Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве
    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами
    11 мая 2026, 17:27 • Новости дня

    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Идея привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к диалогу между Москвой и Брюсселем спровоцировала активные дискуссии среди европейских политиков, однако официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Предложение привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к диалогу вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». При этом официальные ответы российской стороне пока не поступали.

    «У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.

    «Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    8 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма

    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

    В правительстве Германии не дали прямого ответа на вопрос о том, кто освободил страну от нацизма, передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффен Майер на брифинге уклонился от прямого ответа журналисту, который поинтересовался, почему в поздравлении канцлера Фридриха Мерца ко Дню освобождения от нацистского режима не была упомянута решающая роль Красной Армии.

    Майер, когда его спросили, не связано ли это с нежеланием упоминать Россию или Советский Союз, заявил: «Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X».

    На повторный вопрос о том, кто же все-таки является освободителем Германии, представитель правительства заметил, что «это исторически четко задокументировано». Однако, когда его попросили вслух назвать державы-освободители, он просто промолчал.

    Ранее пользователи в сети подвергли критике канцлера ФРГ за то, что в своем обращении он не упомянул роль Красной Армии. Кроме того, российский посол в Германии Сергей Нечаев обратил внимание на попытки пересмотра вклада Советского Союза в Победу и значение советских памятников, подчеркнув, что Россия решительно выступает против подобных тенденций.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма без упоминания Красной Армии.

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    10 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

     Мерц сделал резкое заявление о России, подчеркнув, что Москва якобы представляет опасность для Европы, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, «европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России». Его слова приводит агентство Reuters.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в последние годы доктринально движется к подготовке к военному противостоянию с Москвой и не скрывает этих намерений. Он подчеркнул, что подобная позиция отражается и в публичных заявлениях немецких властей, что усиливает напряженность в регионе.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики регулярно используют риторику о «российской угрозе» для мобилизации общественного мнения и отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на практическую подготовку немецким канцлером своей страны к войне.

    Ранее сам Фридрих Мерц назвал Берлин участником конфликта с Россией.

    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер является «невоспитанным человеком», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы думали, что посол Фишер имеет проблемы только с Венской конвенцией, но оказалось, что и с воспитанием тоже», – сказал он.

    Фишер накануне потребовал от властей Грузии «не читать ему лекции о том, каким должен быть Евросоюз».

    По словам Шалвы Папуашвили, «все грузинское общество ждет, когда покинет страну Фишер», открыто поддерживающий местных радикалов.

    Председатель парламента выразил сожаление огромным негативом, который Фишер внес в двусторонние отношения.

    «Осталось несколько недель пребывания Фишера в Грузии. Ждем, чтобы он уехал, чтобы забыть момент (его пребывания)», – заявил председатель парламента.

    Ранее сообщалось, что посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке

    @ Volker Hohlfeld/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


    11 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политик Рене Штадткевиц избран бургомистром в федеральной немецкой земле Бранденбург, он стал уже четвертым руководителем региональной администрации от «Альтернативы для Германии» по всей стране по итогам прямых выборов, пишет Tagesschau.

    Как указывает Tagesschau, «Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика» (город в земле Бранденбург). Кандидат заручился поддержкой 58,4% граждан уже в первом туре при явке 52,8%, передает РИА «Новости».

    Победитель стал первым в истории земли Бранденбург бургомистром от АдГ. В масштабах всей Германии он оказался четвертым представителем политической силы на посту главы местной администрации. Первые два мэра и один глава района от АдГ были избраны на местных выборах в 2023 году.

    До 2010 года Штадткевиц состоял в Христианско-демократическом союзе, однако позже покинул ряды объединения. Спустя несколько лет он предпринял неудачную попытку создать собственную партию. К «Альтернативе для Германии» политик присоединился в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее АдГ заняла второе место на земельных выборах в Бранденбурге. Уровень поддержки данной оппозиционной фракции среди граждан достиг рекордных 28%.

    8 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что действия США по выводу войск из Германии и отказу от размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о кризисе внутри альянса.

    Решение президента США о выводе войск из Германии и отказе от размещения ракет Tomahawk стало поводом для критики со стороны бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, передает РИА «Новости».

    «Да. То, что мы сейчас наблюдаем, – это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», – заявил политик.

    Поскольку создание единой армии Евросоюза пока нереалистично, Расмуссен предложил сформировать новую структуру. В эту коалицию смогут войти лишь те государства, которые тратят на оборону 5% от ВВП и готовы гарантировать надежную защиту союзников.

    По мнению бывшего генсека НАТО, экономику Европы необходимо перевести на военные рельсы, а Украина нужна Западу в качестве оплота против Москвы. При этом российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса, который прикрывает наращивание сил необходимостью сдерживания спецоперации.

    Ранее президент США  заявил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских военных. Кроме того американская администрация решила отменить размещение в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk.

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    @ Nadja Wohlleben/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    8 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Берлина выступили против войны с Россией

    В Берлине прошла манифестация за мир с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» собрались сотни людей, которые выступили против милитаризации и призвали к миру с Россией, сообщают информагентства.

    Манифестация за мир с Россией и против милитаризации Германии и НАТО прошла у музея «Берлин-Карлсхорст» в Берлине, сообщает корреспондент ТАСС. В акции приняли участие несколько сотен человек, пришедших с транспарантами с надписями: «Дружба», «Остановите войну против России», «Остановить русофобию» и другими антивоенными лозунгами. Организаторами выступили около 20 общественных организаций, выбрав девиз «Нет – войне, нет – фашизму!»

    Сцена манифестации стала площадкой для призывов к прекращению гонки вооружений, отказа от милитаризации и возвращения к дипломатическим решениям. Выступавшие говорили о важности мира с Россией и Китаем, осуждали подготовку к войне, размещение американских ракет средней дальности в стране, а также раскритиковали идею восстановления воинской обязанности в Бундесвере.

    Организаторы и участники также потребовали от правительства Германии активных дипломатических усилий ради прекращения конфликта на Украине. Со сцены звучало мнение, что Россия не является врагом ФРГ, а глава Минобороны Борис Писториус был назван «министром войны». По их словам, Германия должна вкладывать средства не в вооружение, а в социальное жилье, образование и инфраструктуру.

    «Германии нужно инвестировать в социальное жилье, образование, инфраструктуру, а не отправлять миллиарды на оружие», – заявила одна из участниц корреспонденту ТАСС. Она также напомнила, что именно Советский Союз понёс наибольшие потери в борьбе с фашизмом.

    Музей «Берлин-Карлсхорст» занимает особое место в истории Германии: именно здесь в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Здание долгое время использовалось советским военным руководством, а в 1994 году на его базе был создан совместный российско-германский музей, открывшийся 10 мая 1995 года к 50-летию Победы.

    Между тем, ранее в пятницу заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. А канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но не упомянул роль Красной армии, что вызвало критику в интернете.

    До этого в пятницу в центре Берлина школьники провели демонстрацию против милитаризации страны и предложили Мерцу отправиться на фронт самому.

