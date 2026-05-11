Умер участник эвакуации пассажиров с пораженного хантавирусом судна MV Hondius

«Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации», – написал Гебрейесус в соцсетях, передает ТАСС.

По словам главы ВОЗ, после внезапного ухудшения состояния мужчины, сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Однако спасти сотрудника Гражданской гвардии не удалось – он скончался на месте.

Накануне сообщалось, что с судна MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса, эвакуировали 94 человека.

Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

Ранее ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.