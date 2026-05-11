    11 мая 2026, 17:00 • Новости дня

    Названы сроки начала поставок российской нефти в Индонезию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в течение одной-двух недель, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    По словам министра, сейчас обсуждаются только технические детали и логистика, необходимые для организации доставки топлива, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что между Индонезией и Россией уже достигнута договоренность о закупке нефти, а соответствующий контракт подписан. «Сделка уже есть, контракт уже подписан», – заявил Бахлил Лахадалия, выступая перед журналистами в Джакарте.

    В апреле Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    На прошлой неделе японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках диверсификации источников импорта.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    9 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о полном отказе от сотрудничества с немецкой Siemens и переходе на альтернативные решения для атомных проектов.

    Росатом не будет сотрудничать с немецким концерном Siemens из-за непотребного поведения компании как поставщика, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев журналистам в Кремле и добавил, что отказ Германии от атомной энергетики лишил Siemens роли на мировом рынке.

    Он отметил: «Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений... теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens».

    Напомним, что в феврале Росатом официально прекратил контракт с Siemens по проекту венгерской АЭС «Пакш-2». Причиной стало невыполнение немецкой компанией обязательств по договору. Ранее Siemens не выполнил контракт по поставкам для турецкой АЭС «Аккую», после чего необходимое оборудование было приобретено у партнеров из дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Siemens намерен сократить численность сотрудников по всему миру, включая 2850 человек в Германии.

    Ранее российские турбины начали вытеснять продукцию Siemens на внутреннем рынке. А дочернее предприятие Siemens в России ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс» в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    9 мая 2026, 13:13 • Новости дня
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    @ Игорь Беляев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для возобновления поставок российской нефти японской стороне необходимо снять введенные ранее санкции, включая потолок цен на энергоносители, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.

    Правительство Японии не обращалось к России с просьбой о возобновлении поставок нефти, сказал Ноздрев, передает ТАСС.

    В случае возникновения такого запроса японской стороне придется отменить действующие ограничения, в первую очередь ценовой потолок на сырье.

    «Двустороннее взаимодействие в сфере энергетики усилиями Токио находится на минимальном уровне», – подчеркнул дипломат.

    Он напомнил, что эта страна, которая практически полностью зависит от закупок энергоносителей из-за рубежа, сама приняла решение отказаться от российских нефти и угля.

    Японским властям удается в определенной степени отстаивать важность сохранения своего участия в российских энергетических проектах на Сахалине и в Арктике. Сейчас Токио закупает нефть с проекта «Сахалин-2» лишь один-два раза в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина. До этого фирма Taiyo Oil возобновила закупки сырья с проекта «Сахалин-2».

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    8 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения теплохода на Енисее

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитану теплохода и старшему помощнику предъявили обвинение после аварии на Енисее, приведшей к крупному разливу дизельного топлива и ущербу в 1,5 млрд рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

    Двум жителям Омска предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 1,5 млрд рублей из-за крушения теплохода на Енисее летом 2025 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о капитане и старшем помощнике судна, затонувшего в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего в реку попало около 80 тонн дизельного топлива.

    По информации регионального Минэкологии, авария произошла после пробоины топливного бака при буксировке двух барж. На территории ряда муниципалитетов был введен режим ЧС, а ликвидация последствий растянулась на несколько недель. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

    Следствие считает, что капитан и его помощник, работавшие на теплоходе ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», не обеспечили соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В результате судно и состав вышли за пределы судового хода и сели на каменистый грунт, что привело к частичному затоплению и разливу топлива в акваторию Енисея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новоладожском канале в Ленинградской области аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста, в результате чего три человека погибли.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при столкновении баржи и лодки на реке Обь в Ямальском районе ЯНАО.


    9 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    @ Ulrich Haessler/DPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын узника Освенцима и организатора подполья Александра Лебедева пытался посетить барак, где содержался его отец, но не смог попасть в историческое здание из-за постоянных отказов со стороны руководства мемориального комплекса.

    «К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», – рассказал Александр РИА «Новости».

    Александр Федорович Лебедев был одним из организаторов подполья советских военнопленных, спасавшего истощенных людей от уничтожения. После освобождения концлагеря советскими войсками 27 января 1945 года он написал книгу о тех событиях «Солдаты малой войны».

    По словам его сына, в 1960-х годах в здании проходила выставка с портретом отца, однако в последние годы посетителей перестали пускать под предлогом закрытия барака.

    Ранее в фонде Александра Печерского сообщили о новых исторических открытиях:  движение сопротивления в концлагерях носило строго организованный характер. Именно советские подпольщики тщательно спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал позорным решение не приглашать Россию на церемонию годовщины освобождения Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    8 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший участник групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов ушел из жизни на 65-м году после продолжительной болезни, сообщили в соцсетях.

    Бывший музыкант групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет, сообщает калужская телерадиокомпания «Ника». Он скончался 6 мая после продолжительной борьбы с последствиями инсульта. «Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял своё», – говорится в сообщении компании в соцсети «ВКонтакте».

    Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи Козельского округа Калужской области. Он окончил Университет печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным стал одним из основателей рок-группы «Квартал», где проработал более 20 лет.

    Музыкант получил известность как перкуссионист в коллективах «Машина времени» и «Сплин». Кроме этого, он сотрудничал с такими артистами, как Николай Носков, Земфира, Валерий Сюткин и другими, записав порядка 50 альбомов.

    Похоронят Николая Ксенофонтова 9 мая на его родине, в селе Березичи Козельского округа Калужской области.

    Ранее на 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. До этого в Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался музыкант Евгений Горенбург, основатель свердловского рок-клуба и генеральный продюсер фестиваля Ural Music Night.

    А 20 апреля на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург – Стамбул в возрасте 63 лет скончался художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер.


    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    9 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.

    «Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.

    Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.

    Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.

    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

