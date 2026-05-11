    11 мая 2026, 16:53 • Новости дня

    Токаев заявил о готовности Казахстана решить иранскую ядерную проблему

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова оказать помощь в урегулировании вопросов вокруг ядерной программы Тегерана после достижения соответствующих международных договоренностей, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, передает ТАСС. Итоги двусторонних переговоров официально подвела пресс-служба казахстанского лидера.

    «Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался выполнять требование США о демонтаже ядерных объектов в рамках предложенного Вашингтоном мирного урегулирования.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.

    «Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.

    Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.

    Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.

    В конце апреля в Тель-Авиве

    прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    11 мая 2026, 02:51 • Новости дня
    Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    11 мая 2026, 01:31 • Новости дня
    Иранские системы ПВО уничтожили беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник сбит силами ПВО в Иране, сообщает телеканал Press TV.

    По данным Press TV, «иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», передает РИА «Новости».

    Tasnim сообщает, что сбит разведывательный дрон, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    На днях МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    10 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Власти США признали отсутствие плана по вывозу иранского урана

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях морской блокады портов американская сторона до сих пор не решила, как именно вывозить запасы обогащенного урана из Ирана, признал глава минэнерго США Крис Райт.

    Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт подтвердил неясность ситуации вокруг иранских ядерных материалов, передает РИА «Новости».

    «Мы не знаем. Это еще предстоит определить», – заявил чиновник каналу CBS.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Несмотря на отсутствие информации о возобновлении активных боевых действий, американская сторона инициировала блокаду иранских морских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант транспортировки запасов высокообогащенного урана из Ирана.

    Президент России Владимир Путин накануне подтвердил актуальность инициативы по вывозу этих материалов на российскую территорию.

    10 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    В Тегеране заявили о поражении США в конфликте с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    США не смогли достичь поставленных целей и потерпели поражение в конфликте с Ираном, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    Акраминия в интервью IRNA подчеркнул: «Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определенных целей и потерпел поражение в этой войне», передает ТАСС.

    Он также отметил, что действия США в регионе лишь способствовали росту единства и сплоченности внутри самой исламской республики.

    Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что президент США стремится завершить конфликт с Тегераном дипломатическим путем, однако Вашингтон готов применить силу в случае неудачи переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории.

    В воскресенье Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.

    11 мая 2026, 02:57 • Новости дня
    Расходы США на операцию против Ирана превысили 77 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Затраты Вашингтона на военную операцию против Тегерана продолжают расти, превысив 77 млрд долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

    По данным портала, эта сумма была достигнута на 71-й день проведения операции, передает РИА «Новости».

    Профильный ресурс отслеживает и обновляет информацию в режиме реального времени. В общую сумму включаются средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, которые были переброшены в регион. Также учитываются прочие сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона американскому Конгрессу. В нем оборонное ведомство указывало, что первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие расходы составят около одного миллиарда в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана.

    10 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперты предупредили о рисках терактов на 78 матчах ЧМ в США

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне напряженности с Ираном предстоящий футбольный чемпионат в 11 американских городах столкнется с беспрецедентной угрозой терактов за пределами спортивных арен, пишет The Guardian.

    О нарастающих угрозах для будущих матчей чемпионата мира по футболу в США сообщила британская газета The Guardian.

    Специалисты по контртеррору считают, что ситуацию обостряют конфликт США и Израиля с Ираном и сокращение экспертизы по борьбе с терроризмом в федеральных структурах. Наибольшую опасность они видят в действиях радикализованных в интернете «домашних» экстремистов, включая сторонников джихадистских групп.

    Профессор Мичиганского университета и бывший сотрудник ФБР Джавад Али заявил: «Нужно защищать не только каждый стадион, но и все звенья цепочки, которые ведут к игре».

    Он подчеркнул, что ресурсов для обеспечения безопасности всех объектов может не хватить. В марте ФБР провело крупные учения по противодействию внутренним угрозам перед чемпионатом.

    Турнир растянется примерно на шесть недель и включит 104 матча в США, Канаде и Мексике, из них 78 игр пройдут в 11 американских городах, включая Нью-Джерси в 16 км от Манхэттена.

    Министерство внутренней безопасности США придало статус национального спецмероприятия только финалу на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде. Остальные встречи получат высшие рейтинги риска SEAR 1 или 2 и тоже потребуют привлечения федеральных сил.

    Режим NSSE предусматривает жесткие периметры безопасности, досмотр через металлоискатели, ограничения полетов, противодронные системы и постоянный мониторинг угроз. Агентство Fema выделило 625 млн долларов на безопасность и готовность к ЧС во время чемпионата.

    Эксперты подчеркивают, что сами арены уже являются «твердыми целями», а главное беспокойство вызывают «мягкие цели» – гостиницы, транспортные узлы и фан-зоны.

    Все 11 городов примут официальные фестивали болельщиков с трансляциями и концертами, а по всей стране запланированы тысячи дополнительных просмотров матчей в барах и клубах. Исследователь Colin Clarke указывает на уязвимость толп у входов и риск использования дронов, которые легко осваиваются одиночками и негосударственными группами.

    Бывшая сотрудница ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер видит крупнейшую проблему в провалах координации между различными силовыми ведомствами. По ее словам, попытка убийства Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году и штурм Капитолия 6 января 2021 года показали сбои обмена данными.

    Дополнительное напряжение несет возможный матч Иран – США в Техасе 3 июля, накануне Дня независимости, и ожидаемое присутствие саудовской королевской семьи в Хьюстоне. Саудовская Аравия и Иран остаются давними соперниками в регионе.

    Часть экспертов считает, что опасения по поводу иранских «спящих ячеек» в США преувеличены, поскольку Ирану приходится привлекать к нападениям криминальные структуры. В пример приводятся срывы заговоров по убийству бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и иранской оппозиционерки Масих Алинеджад, за которыми стояли люди, связанные с Корпусом стражей исламской революции и криминальными группировками.

    В то же время все большее внимание уделяется одиночным радикалам. Уолдер подчеркивает, что устранение лидеров не уничтожает идеологию, а страна живет в обстановке повышенной угрозы. Об опасности напоминают недавние атаки: расстрел у ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, наезд грузовика и стрельба на Бурбон-стрит в Новый год 2025 года и нападение сторонника ИГ на занятие ROTC в университете Old Dominion.

    Эксперты отмечают и технологические риски. Clarke говорит, что террористы давно обсуждают использование дронов, и считает неизбежным теракт с их применением на территории США. Уолдер, занимавшаяся в ЦРУ программами по биологическому и химическому оружию, сейчас больше опасается киберугроз и нехватки профильных специалистов у США по сравнению с Россией и Китаем.

    В феврале контртеррористическое направление ослабло из-за увольнения подразделения ФБР CI-12, занимавшегося иностранными шпионами и террористическими угрозами. По данным издания, это связали с их участием в расследовании хранения секретных документов Дональдом Трампом. Али предупреждает, что ослабление таких звеньев может ухудшить «картину разведданных» по иранскому направлению и сделать страну менее защищенной.

    ФБР и Министерство внутренней безопасности в официальных заявлениях подчеркивают, что работают круглосуточно с федеральными, штатными и местными партнерами ради безопасности матчей, фан-фестов и транспортной системы. Ведомства отмечают, что перераспределяют ресурсы в соответствии с национальными приоритетами и сохраняют фокус на предотвращении насилия и защите граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведение ее матчей на территории США.

    Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий участия сборной в турнире в США, Мексике и Канаде, включая гарантии безопасности игроков.

    11 мая 2026, 11:13 • Новости дня
    Пекин пообещал помирить США и Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская сторона намерена способствовать прекращению военных действий между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на возможное политическое давление со стороны американского руководства, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Пекин планирует и дальше участвовать в мирном разрешении разногласий между Соединенными Штатами и Ираном, сказал Го Цзякунь, передает ТАСС.

    На этот курс не повлияет даже вероятное давление президента США Дональда Трампа на председателя КНР Си Цзиньпина во время будущих встреч.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Го Цзякунь подчеркнул стабильность курса страны. «Что касается ситуации с Ираном, позиция КНР остается неизменной: мы будем и впредь играть активную роль в деле прекращения огня и военных действий, а также в урегулировании конфликта и возобновлении переговоров», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с китайским коллегой Ван И в Пекине. Глава МИД КНР выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

