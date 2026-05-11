Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет

Правнучка Владимира Ленина скоропостижно скончалась от острой инфекции

Tекст: Елизавета Шишкова

О трагическом событии рассказали представители подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», передает РИА «Новости». «Елена Ульянова скончалась восьмого мая в возрасте 47 лет», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Церемония прощания с усопшей пройдет в Митинском крематории, начало запланировано на 14.40 мск.

Умершая приходилась двоюродной правнучкой Владимиру Ленину, поскольку род продолжался по линии его младшего брата Дмитрия. Елена родилась в Москве в 1978 году, а с 1993 по 1997 год проходила обучение во Франции и США.

После возвращения в Россию женщина активно занималась общественной деятельностью и вступила в КПРФ. Последние годы жизни она посвятила работе в «Горках Ленинских», где проводила экскурсии и сохраняла историческое наследие семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил сохранить Мавзолей на Красной площади в качестве исторического памятника.