Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

Король Малайзии султан Ибрагим стал владельцем российского лимузина Aurus Senat

Tекст: Валерия Городецкая

Монарх посетил Москву на торжества, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», – сообщил король Ибрагим в соцсетях.

Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. В сообщении отмечается, что автомобили марки Aurus известны своим сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности.

В 2024 году северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

В январе президент Палестины Махмуд Аббас использовал черный Aurus во время визита в Москву.