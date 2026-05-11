Посольство России назвало новые санкции Британии искажением фактов о детях

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломатическое представительство выпустило официальный комментарий по поводу недавних рестрикций. Новые санкции Британии в отношении отечественных молодежных организаций базируются на искажении фактов о спасенных детях, передает ТАСС.

«Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений», – подчеркнули в посольстве.

В ведомстве добавили, что мифы о насильственном перемещении с Украины в Россию 20 тыс. несовершеннолетних неоднократно опровергались. Дипломаты сравнили подобные заявления с дезинформацией в Буче, отметив склонность Лондона к постоянным манипуляциям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список на 85 новых позиций, включая руководителей молодежных организаций.

Британия ввела санкции против Института развития интернета и главы АНО «Диалог».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям вызвать себе санитаров после введения санкций против психиатрической больницы в Крыму.